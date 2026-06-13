F1 Barcellona, Leclerc: "Non ho parole: mi vergogno per queste qualifiche. Potevo fare la pole"

"Leclerc aveva il passo per fare la pole ed è normale essere delusi dopo una sessione come questa. Ha spinto come un pazzo, ora si sente frustrato". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur a Sky Sport al termine delle qualifiche del Gp dei Barcellona. "Hamilton? Sta migliorando di pari passo con la macchina e sta anche portando a casa risultati. Arriva da due secondi posti ed è qui con tanta fiducia nel team", ha aggiunto Vasseur proiettato alla gara di domani. "Sarà difficile, sarà quasi tutto determinato dalla gestione delle gomme a causa delle alte temperature dell'asfalto che toccheranno i 50°. Cercheremo di fare il miglior lavoro possibile come sempre. Ci sono poche macchine in un decimo ed è impossibile fare previsioni", ha spiegato.