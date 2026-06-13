F1 SPAGNA

F1 Barcellona, Leclerc: "Non ho parole: mi vergogno per queste qualifiche. Potevo fare la pole"

Il ferrarista durissimo dopo l'errore che l'ha fatto finire ancora una volta a muro dopo l'incidente in gara a Montecarlo: "Settimane difficili"

13 Giu 2026 - 18:21
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Dopo Montecarlo, Barcellona: Charles Leclerc nel corso delle Q3 del Gp iberico è finito di nuovo a muro. Un errore che gli costerà il 10imo posto in griglia e che il monegasco non riesce proprio a perdonarsi: "Come mi sento? Mi vergogno tantissimo. Sono qui a parlare solo perché devo ma mi vergogno", l'esordio amaro di Charles, che poi entra tra le pieghe della crisi delle ultime settimane. "Le ultime sono state settimane difficili per ragioni che conosco. Per questo weekend arrivavamo con alcuni cambiamenti e c'era tanta fiducia, la sentivo già dall'FP2. Dev'essere stato duro starmi dietro in queste settimane, non ho parole, solo vergogna".

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La Ferrari aveva dimostrato passo e potenziale in questi primi giorni a Barcellona, per questo Leclerc è davvero affranto per l'errore commesso: "Una qualifica così dove c'erano sia il feeling che il potenziale per fare la pole... Ho provato a fare qualcosa di più e sono uscito di pista, ma non ci sono scuse. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. È solo qualifica, sono fiducioso per la gara di domani. La vittoria però sarebbe il minimo per farmi perdonare... Anche se domani andrà benissimo la mia valutazione del weekend non sarà positiva".

Vasseur: "Leclerc deluso? Normale...

 "Leclerc aveva il passo per fare la pole ed è normale essere delusi dopo una sessione come questa. Ha spinto come un pazzo, ora si sente frustrato". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur a Sky Sport al termine delle qualifiche del Gp dei Barcellona. "Hamilton? Sta migliorando di pari passo con la macchina e sta anche portando a casa risultati. Arriva da due secondi posti ed è qui con tanta fiducia nel team", ha aggiunto Vasseur proiettato alla gara di domani. "Sarà difficile, sarà quasi tutto determinato dalla gestione delle gomme a causa delle alte temperature dell'asfalto che toccheranno i 50°. Cercheremo di fare il miglior lavoro possibile come sempre. Ci sono poche macchine in un decimo ed è impossibile fare previsioni", ha spiegato. 

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