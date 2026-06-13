Abodi: "Torneremo al Mondiale, la colpa è delle politiche federali e dei club"

"Mondiali? Ci andremo la prossima volta. Il tema è che le cose devono cambiare: il talento italiano non è scomparso, è solo sacrificato, disconosciuto e mortificato". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenendo al Forum in Masseria 2026. "Sono le politiche federali e quelle dei club - ha spiegato - che non comprendono che il talento italiano è un investimento straordinario da cogliere. Se non possiamo obbligare a comprare giocatori italiani possiamo però rendere più competitivo il loro acquisto. Fare in modo che lo scambio interno sia più favorevole, mentre ora è più conveniente comprare all'estero".