Abodi: "Torneremo al Mondiale, la colpa è delle politiche federali e dei club"

13 Giu 2026 - 18:02
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"Mondiali? Ci andremo la prossima volta. Il tema è che le cose devono cambiare: il talento italiano non è scomparso, è solo sacrificato, disconosciuto e mortificato". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenendo al Forum in Masseria 2026. "Sono le politiche federali e quelle dei club - ha spiegato - che non comprendono che il talento italiano è un investimento straordinario da cogliere. Se non possiamo obbligare a comprare giocatori italiani possiamo però rendere più competitivo il loro acquisto. Fare in modo che lo scambio interno sia più favorevole, mentre ora è più conveniente comprare all'estero".

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