Russell: "Contento di essere tornato". Hamilton resta in agguato: "Possiamo lottare"

Dopo Monaco, Leclerc ancora a muro a Barcellona: LE IMMAGINI
© Da video
© Da video
Dopo gli ultimi difficili weekend, George Russell rialza la testa e a Barcellona si prende la pole position davanti a Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Il pilota britannico della Mercedes ha messo a segno il miglior giro con il tempo di 1:14.679.
Il poleman di Barcellona non ha nascosto la sua felicità ma non ha voluto sbilanciarsi in vista della gara di domani. George Russell ha dichiarato: "Finora è stato un ottimo weekend, sento di essere tornato me stesso. Sto facendo il mio lavoro, giro dopo giro: ho fatto tabula rasa delle ultime gare e sono contento di essere di nuovo in pole. Lewis (Hamilton, ndr) è stato veloce per tutta la sessione, mi sorprende vederlo lì, ci aspettavamo che la lotta fosse tra noi e la McLaren, ma la Ferrari ha fatto un bel lavoro. Anche Kimi (Antonelli, ndr) sta facendo bene. Domani sarà una bella lotta".
Lewis Hamilton si è detto soddisfatto del secondo posto e guarda con fiducia alla gara di domenica. Queste le parole del pilota della Ferrari: "Domani siamo in una buona posizione per poter lottare. In ogni weekend siamo almeno quattro decimi dietro la Mercedes, stavolta siamo così vicini, a meno di un decimo, e questo dimostra il gran lavoro in fabbrica. Un grazie ai tecnici di Maranello, bisogna continuare a spingere e a sviluppare la macchina. Sono sicuro che riusciremo a dare ancora più potenziale alla vettura per domani". L'inglese ha aggiunto: "Quando ho fatto il miglior tempo nella Q1 ho capito che avevamo trovato un buon bilanciamento e che si poteva fare qualcosa di buono. Potremo fare la nostra gara".
Per la prima volta in stagione, Kimi Antonelli non partirà dalla prima fila. Il pilota italiano della Mercedes ha definito questo weekend "un po' difficile", aggiungendo che "non abbiamo tanto feeling con la macchina. Il passo gara ieri è stato forte, per cui sicuramente questo è un aspetto positivo. Oggi mi è mancato qualcosa, però guardo alla gara". Il classe 2006 ha concluso: "La partenza sarà importante, potrò anche prendere la scia di chi mi sta davanti".
© Da video
© Da video