Russell: "Contento di essere tornato". Hamilton resta in agguato: "Possiamo lottare"

Il poleman di Barcellona non ha nascosto la sua felicità ma non ha voluto sbilanciarsi in vista della gara di domani. George Russell ha dichiarato: "Finora è stato un ottimo weekend, sento di essere tornato me stesso. Sto facendo il mio lavoro, giro dopo giro: ho fatto tabula rasa delle ultime gare e sono contento di essere di nuovo in pole. Lewis (Hamilton, ndr) è stato veloce per tutta la sessione, mi sorprende vederlo lì, ci aspettavamo che la lotta fosse tra noi e la McLaren, ma la Ferrari ha fatto un bel lavoro. Anche Kimi (Antonelli, ndr) sta facendo bene. Domani sarà una bella lotta".