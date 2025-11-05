Valtellina Wine Trail: dopo l'antipasto arriva il piatto forte, sabato si corre!

Anche per questa edizione tutto esaurito sia per la corsa non competitiva da tre chilometri che per la camminata da cinque, un format ormai collaudato e apprezzato da ragazzi e accompagnatori che hanno così la possibilità di pregustare l'atmosfera della Valtellina Wine Trail. Purtroppo la soppressione del treno che avrebbe dovuto portare i ragazzi a Bianzone ha costretto molti studenti a rinunciare all’evento, ma c'è chi è riuscito a organizzarsi autonomamente e raggiungere comunque la partenza. Per la prova non competitiva è stato disegnato un percorso tra i vigneti della Tenuta la Gatta le cui tinte autunnali si sono accese ancor di più col serpentone colorato dei giovani impegnati nel circuito con partenza e arrivo proprio nei pressi della cantina. Continui cambi di ritmo e saliscendi tra i muretti a secco hanno reso il percorso tutt'altro che banale, in cui impostare al meglio il proprio ritmo diventa una prerogativa indispensabile per evitare di “esplodere” e rimanere senza energie.