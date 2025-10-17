Valtellina Wine Trail, dodicesimo atto: tutti i colori, i profumi e i sapori dell'autunno

Francesca Canovi, Vice sindaco e Assessore alle Attività produttive e agli Eventi: “Valtellina Wine Trail ci rappresenta pienamente perché riunisce in sé gli aspetti identitari che caratterizzano la nostra città e il resto della Valtellina e li promuove attraverso lo sport, che diventa il narratore del territorio. Come Amministrazione comunale siamo parte attiva nell'organizzazione di iniziative per invogliare i partecipanti e i loro accompagnatori a scoprire la città il giorno seguente, domenica, con la Family Wine Trail, che con orgoglio possiamo presentare nell'ambito dei ‘Cuori olimpici’, gli eventi sostenuti da Regione Lombardia che mettono in luce le eccellenze dei territorio lungo il percorso verso Milano Cortina 2026. Una proposta, molto apprezzata nella passata edizione, che quest'anno abbiamo ulteriormente ampliato, rivolta alle famiglie, per completare l'offerta e lasciando un bel ricordo dell'esperienza vissuta.Negli anni Valtellina Wine Trail si è affermata come uno degli appuntamenti più importanti per la città di Sondrio sia per il valore sportivo che sotto l'aspetto promozionale. L'abbiamo vista crescere edizione dopo edizione e come amministrazione comunale abbiamo sostenuto lo straordinario lavoro degli organizzatori. L'immagine del nostro territorio ne esce valorizzata e rafforzata nei suoi aspetti più peculiari a partire dai vigneti terrazzati per arrivare alle eccellenze enogastronomiche, alle tradizioni e alla cultura. È il nostro vanto, una manifestazione della quale andiamo fieri, in grado di trainare l'offerta di una città per la presenza di migliaia di partecipanti provenienti da ogni parte del mondo e per l'eco mediatica che ne deriva. Una grande opportunità che anche quest'anno Sondrio coglierà proponendosi attraverso una serie di eventi collaterali”.