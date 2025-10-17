Pugilato, a Rimini l'anteprima del docu-film su Loris Stecca

"Quello di Loris Stecca - racconta il regista nella nota - non è soltanto il racconto dell'ascesa e del declino di un grande sportivo, né semplicemente la parabola di un ex pugile diventato il peggior nemico di sé stesso. È l'avventura pubblica e privata di un uomo che non riesce a stare al mondo senza un avversario da affrontare reale o immaginario. Sin dall'inizio, ho immaginato questa storia non solo come una biografia sportiva, ma come un viaggio dentro il tormento di un uomo diviso tra luci della ribalta e oscurità della colpa: la boxe strappa Loris alla povertà e lo consacra, in pochi anni, campione del mondo e celebrità televisiva. Ma su quella stessa ribalta le luci si sono spente all'improvviso, con una sconfitta epica, che diventa ossessione. Ed è in quel buio esistenziale che il film segue, giorno dopo giorno, il tentativo del protagonista di ritrovare un posto nel mondo, dopo una condanna a otto anni per tentato omicidio", chiosa Epifani. Il documentario è sostenuto da Emilia Romagna Film Commission, dal ministero della Cultura e da Apulia Film Commission e con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana.