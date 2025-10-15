KV Chiavenna Lagùnc: "manita" di Aymond nel quarantesimo anniversario

All’interno dei boschi del castagneto secolare di Castasegna, uno dei più antichi e ampi d’Europa, Luca Merli deve cedere la seconda posizione che occupava fino a quel momento alle spalle di Lengen Lolkurraru, lasciando strada ad Abraham Ebenyo Ekwam e a Kevin Kibet di Atletica Saluzzo. Oltrepassato il confine italo-svizzero i tre keniani hanno affrontato l’ultima salita verso Savogno, per poi volare nella lunga discesa di dieci chilometri attraversando Crana e Sant’Abbondio. Da qui uno dei passaggi tra i più suggestivi del trail, le cascate di Acquafraggia a Borgonuovo, che con il loro spettacolare doppio salto impressionarono anche Leonardo da Vinci. Le loro acque bagnano il terreno e lo rendono un punto critico per gli atleti che a questo punto entrano nel nuovo tratto aggiunto al percorso, con l’ingresso nel Parco delle Marmitte dei Giganti a Piuro, museo a cielo aperto di sculture naturali forgiate dai ghiacci e dalle acque. Quest’ultimo tratto impegnativo lancia i tre keniani verso la volata finale tra le vie del centro storico di Chiavenna, dove li aspetta il traguardo in Piazza Bertacchi. Lolkurraru la spunta sui due connazionali con il tempo finale di un’ora, 43 minuti e 35 secondi, con un vantaggio di un minuto e due secondi su Ebenyo Ekwam, mentre Kibet (portacolori di Atletica Saluzzo) sigilla il podio in un’ora, 46 minuti e sette secondi. Quarto posto e per il migliore degli italiani Luca Merli (SA Valchiese) a quattro minuti e sette secondi dal vincitore. Il britannico Jakie Collier chiude la top five a undici minuti e 42 secondi da Lolkurraru, davanti al nostro Francesco Bongio (La Recastello Radici Group) che collega Pramontogno e Chiavenna in un’ora, 56 minuti e 29 secondi.