VWT 2024: Bertoncini e Desco a segno nella marathon, Elazzaoui e Farley firmano la "mezza"

Non c’è pace dei sensi (o meglio: per i sensi) alla Valtellina Wine Trail. Anche per la sua undicesima edizione, la manifestazione di cosa sui sentieri (ma non solo) che il secondo weekend di novembre imperversa attraverso tutta la costa retica della Valle dell’Adda ha fatto il pieno di esperienze multisensoriali, oltre che di iscritti (tremilasettecento, provenienti da 52 nazioni) alle tre prove agonistiche che sabato 9 novembre hanno aperto un weekend integrato e completato nella stessa giornata e poi domenica 10 novembre dalla Mini Wine Trail riservata ai più piccoli e ai giovani e dalle altre prove non competitive e inclusive, oltre che da una vera e propria celebrazione della bellezza: quella del vino, una delle grandi ricchezze e risorse economiche, storiche e culturali della provincia di Sondrio: campo base, sede di arrivo e cuore pulsante dell’intera kermesse. In una giornata dal clima quasi primaverile, vigneti, terrazzamenti, cantine e castelli della Media Valtellina hanno regalato a concorrenti e pubblico uno spettacolo di colori e profumi autunnali che difficilmente dimenticheranno. Ed è proprio questo quadro mozzafiato, insieme ai passaggi nelle cantine vinicole, il vero e proprio tratto distintivo dell’evento VWT targato Salumificio Rigamonti che ha visto nelle tre prove agonistiche, bagarre vera dal primo fino all’ultimo metro. Podio alto tutto tricolore nella marathon da Sondrio a Tirano con le vittorie di Bertoncini e Desco, di respiro internazionale con Elazzaoui e Farley nella mezza maratona da Chiuro al capoluogo valtellinese e per finire (anzi, guardando avanti) tutto futuro con Le Fur e Bonzi nell'intenso e veloce e Sassella Trail da Castione Andevenno a Sondrio.