Elba Legend Run, atto secondo: di corsa verso il futuro

A salire sul podio alto della veloce prova d’ingresso da 13 chilometri sono stati Alessandro Brizzi del GS Lucignano Valdarbia e la trailrunner tedesca Vanessa Aberham. Vittoria con un tempo inferiore all’ora (58 minuti e 10 secondi) per Brizzi. Sprint finale tra il runner indipendente Andrea Chiodetto e il local Bryan Fantozzi (Atletica Isola d’Elba) per il secondo posto. A spuntarla per due soli secondi è stato Chiodetto, piombato sul traguardo sette minuti e otto secondi dopo il vincitore. Tra le donne Aberham si è imposta in un’ora, sette minuti e 44 secondi ed è poi stata raggiunta sul podio nell’ordine da Janina Wust (ritardo di due minuti e 34 secondi) e - per un nuovo podio local - da Laura Scappini di ASD Virtus Elba, terza a nove minuti e 28 secondi dalla vincitrice che ha siglato l’unico podio alto di ELR 2025 sfuggito all’Italia, firmando anche la miglior performance femminile a livello di classifica assoluta: quinta di 52 finishers della sua gara.