Calcio

Roma, contro Inter prima convocazione per Leon Bailey

17 Ott 2025 - 18:32

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la gara di sabato contro l'Inter all'Olimpico. Tra i nomi, spicca la prima convocazione ufficiale per Leon Bailey, nuovo acquisto proveniente dall'Aston Villa che si era infortunato il primo giorno di allenamento a Trigoria. Di seguito i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini. Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar. Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli. Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

01:24
DICH GASPERINI 1 PRE INTER DICH

Gasperini: "Dybala ha fatto due buone settimane di allenamenti"

01:15
DICH GASPERINI 2 PRE INTER DICH

Gasperini: "Contro l'Inter voglio una partita di livello"

00:56
DICH PIOLI SU RITORNO A SAN SIRO DICH

Pioli: "Non posso pensare alle emozioni in rossonero"

01:19
DICH CHIVU PRE ROMA DICH

Chivu: "In questa stagione possiamo arrivare fino in fondo ovunque"

01:01
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso: "A Lecce troveremo grandi difficoltà, ma sono fiducioso"

01:19
DICH CONTE 2 PRE TORINO su McTominay DICH

Conte: "McTominay ha cambiato status,"attenzioni su di lui moltiplicate"

00:40
DICH CONTE 1 PRE TORINO su tour de force DICH

Conte: "Con 7 partite in 22 giorni dovrò fare rotazioni e voglio tutti sul pezzo"

01:26
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:45
Un Mckennie di lusso

Un Mckennie di lusso

02:07
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:46
Juve, non solo campo

Juve, non solo campo

01:35
Simeone contro il passato

Simeone contro il passato

01:39
Domani Torino-Napoli

Domani Torino-Napoli

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

19:10
Nuovo stadio Cagliari, Laconi: "Passo avanti per rigenerazione area urbana"
18:40
Roma, Mancini tiene alta la guardia: "Con Lautaro basta un errore e perdi"
18:32
Roma, contro Inter prima convocazione per Leon Bailey
17:19
Atalanta, Sulemana rivela: "Esultanza? I miei genitori hanno detto che è pericolosa"
16:10
Sassuolo, Grosso verso Lecce: "Muharemovic out, sarà una sfida difficile"