Roma, contro Inter prima convocazione per Leon Bailey

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la gara di sabato contro l'Inter all'Olimpico. Tra i nomi, spicca la prima convocazione ufficiale per Leon Bailey, nuovo acquisto proveniente dall'Aston Villa che si era infortunato il primo giorno di allenamento a Trigoria. Di seguito i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini. Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar. Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli. Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.