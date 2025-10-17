Roma, Mancini tiene alta la guardia: "Con Lautaro basta un errore e perdi"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Mancini ha parlato del big match di domani contro l'Inter, focalizzandosi anche sul capitano dei nerazzurri. Queste le parole del difensore della Roma: "Lautaro Martinez è un campione, uno dei migliori attaccanti del mondo. Sono anni che ci sfidiamo, è una bella battaglia, ma sempre con fair play, spesso ci siamo scambiati la maglia. Servirà un’attenzione massima, non bisogna calare mai di intensità mentale. Con lui basta un errore e perdi la partita".