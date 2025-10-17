Roma, Mancini tiene alta la guardia: "Con Lautaro basta un errore e perdi"

© Getty Images
In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Mancini ha parlato del big match di domani contro l'Inter, focalizzandosi anche sul capitano dei nerazzurri. Queste le parole del difensore della Roma: "Lautaro Martinez è un campione, uno dei migliori attaccanti del mondo. Sono anni che ci sfidiamo, è una bella battaglia, ma sempre con fair play, spesso ci siamo scambiati la maglia. Servirà un’attenzione massima, non bisogna calare mai di intensità mentale. Con lui basta un errore e perdi la partita".