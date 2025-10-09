States of Elevation: Kilian elevato alla massima potenza

Missione ancora una volta compiuta per l'impareggiabile atleta-imprenditore catalanodi Stefano Gatti
© Nick Danielson
“Sono davvero felice di essermi spinto così lontano. Quando l’ho intrapreso, questo progetto era poco più di un’idea su una mappa, qualcosa che pensavo sarebbe stato bellissimo realizzare ma che non sapevo se sarebbe mai stato possibile. Ora so che lo era e - al di là dei numeri - è stata una vera avventura, un modo di scoprire posti che sono diventati molto speciali per me”.
Kilian Jornet ha completato con successo States of Elevation, un viaggio senza precedenti che - a cavallo tra fine estate e inizio autunno - lo portato a collegare lungo una linea unica e senza soluzione di continuità tutti i “fourteeners” (le montagne da quattordicimila piedi-poco meno di 4300 metri) dei Lower 48, vale a dire gli Stati Uniti continentali, con l’esclusione quindi di Alaska e Hawaii. Nell’arco temporale di un mese (trentuno giorni), lo straordinario atleta e imprenditore catalano ha raggiunto la vetta di tutti i settantadue “fourteeners”, percorrendo migliaia di chilometri a piedi e in bicicletta, nel contesto di quello che è stato senza ombra di dubbio uno dei progetti più impegnativi della sua intera carriera.
© Nick Danielson
Trentotto anni il prossimo 27 ottobre, a missione compiuta Kilian ha spiegato che il viaggio è stato una scoperta che si è spinta ben oltre la sfida fisica: un modo di muoversi ed esplorare nuovi luoghi invece, alimentato solo dal proprio movimento. Al di là del raggiungimento delle singole vette, ciò che ha reso la sfida ancora più notevole è stata la distanza necessaria per collegarle tutte rimanendo fedele alla natura del suo progetto, una dopo l’altra e uno stato dopo l’altro. La portata di States of Elevation è difficile da comprendere e spiegare a parole.
© States of Elevation Press Office
Per metterlo in prospettiva, è paragonabile a collegare diversi Tour de France e decine di maratone, ma tutte ad alta quota! Qualcosa insomma che supera le statistiche e i numeri. Questi ultimi finiscono però inevitabilmente per tornare utilissimi a restituire la sostanza (del senso abbiamo già detto) di una performance multidisciplinare, nella quale Jornet ha alternato la solitudine… del numero uno alla compagnia di diversi atleti e amici statunitensi: sia nei tratti affrontati a piedi, sia nei trasferimenti su due ruote.
© Nick Danielson
PUNTI SALIENTI
72 vette superiori a 14mila piedi (4267 metri) in sei Stati degli Stati Uniti: Colorado, Arizona, Nevada, California, Oregon e Washington
31 giorni di attività – 488 ore, 52 minuti e sette secondi in movimento
5145 chilometri percorsi con 123.045 metri di dislivello (403,740 miglia)
4133 chilometri in bicicletta (2568 miglia)
1012 chilometri a piedi (6289 miglia)
Sonno medio: sei ore e 15 minuti a notte
80% in bicicletta e 20% a piedi ma il 60% del tempo trascorso a piedi contro il 40% in bicicletta
Il 50% delle vette sono state scalate in compagnia: 27 atleti si sono uniti a Kilian per correre e pedalare parti del progetto
Il 13esimo fourteener (Norman) è stato completato con un FKT supportato (in attesa di conferma ufficiale)
© Nick Danielson
CORPO E PRESTAZIONI
Il peso è rimasto stabile a 55 chilogrammi, dopo essere sceso a 52 durante la prima settimana e aver recuperato con l'inizio dell'adattamento.
Singola attività più lunga mai registrata da Kilian: 390 chilometri in bicicletta (15 ore totali)
Il sonno medio variava da due ore e 30 minuti a dieci ore e 15 min, aumentando con il miglioramento del recupero.
Calorie medie spese: 9000kcal al giorno.
I pasti consistevano in: uno yogurt co nfrutti di bosco a colazione e una bustina di probiotici Lyvecap. Un pasto completo dopo aver terminato la fase composta da riso,patate e verdure. Durante l'attività: panini e alcuni prodotti Maurten.
© Nick Danielson
TEAM E SUPPORTO
Team di supporto: team a rotazione di due persone al seguito di Kilian con un furgone per la gestione di logistica e forniture.
Troupe cinematografica: Tre registi (David Ariño, Joel Badia, Nick Danielson) per documentare ogni tappa. LEe statistiche di Nick per il progetto: 555,5 chilometri di distanza/ 37.310 metri di dislivello / 16 su 72 vette (circa il22 %) e Kilian mancato solo una volta!
Filmati: Oltre 6 TB
Tre interazioni con la polizia: nessuna multa!
Tre gomme a terra sul furgone e due volte al traino
Tre docce e una lavatrice durante l'intero progetto
Quattro paella mangiate, sempre il giovedì seguendo la tradizione catalana!
© Andy Cochrane
EQUIPAGGIAMENTO
Due diverse paia di scarpe utilizzate durante il progetto: Kjerag 02 e Tomir Gore-tex
L'attrezzatura più utilizzata da NNormal è stata quella delle linee di abbigliamento termico e antipioggia: Trail Wind, Trail Rain Jacket e Active Tight
Due bici usate: Trek Madone&Treck Checkpoint. Nessuna foratura, una sola riparazione minore della bici e zero infortuni
Peso dello zaino da uno a sette chilogrammi
Mappe&Navigazione creato e seguito con i Coros APEX e Coros DURA
Diciotto notti trascorse in montagna con lampada frontale Noctia Moonlight
Ramponi utilizzati su Creston e Shasta e grampon nel massiccio Tahoma-Rainier
© Andy Cochrane
FAUNA SELVATICA E AMBIENTE
Kilian ha incontrato quattro orsi, tre alci, un numero imprecisato di capre di montagna, alcune pecore “bighorn”, aquile calve e molti coyote avvistati.
Nel corso del progetto Kilian e il suo team di supporto hanno attraversato diversi parchi nazionali degli Stati Uniti, tra i quali Rocky Mountain, Sequoia, Yosemite e Tahoma-Mount Rainier. Da menzionare l’attraversamento di itinerari come LA Freeway, Elks Traverse, Nolan's 14 e Norman's 13. States Of Elevaton ha toccato anche luoghi come il Cascade-Siskiyou National National Monument, il Monte Shasta, Tumanguya (Mount Whitney), Longs Peak e Pikes Peak. Oltre alle difficoltà proposte dal teatro d’operazioni, Kilian&Co. Hanno dovuto affrontare gli elementi naturali: quindici dei trentuno giorni di azione sono stati condizionati dal maltempo.
© Andy Cochrane
Kilian Jornet è ampiamente considerato come uno dei più grandi atleti di sport outdoor di montagna di tutti i tempi. Con la sua visione ha ridefinito ciò che è possibile nel trailrunning, nello scialpinismo e nei progetti ad alta quita, sempre guidato da un insieme coerente di valori. Oggi, il suo impatto si estende ben oltre lo sport. Le montagne sono la casa e l'ispirazione di Kilian: lo radicano e lo spingono in avanti. Attraverso più di due decenni negli sport di montagna, ha fatto carriera superando i limiti, sia fisicamente che nel modo in cui progettiamo l'attrezzatura e ci prendiamo cura delle cose che contano. In qualità di co-fondatore di NNormal, Kilian porta la sua esperienza personale nello sviluppo dei prodotti, cercando di creare attrezzature che riflettano il suo modo di muoversi e ciò in cui crede: durata, funzionalità e responsabilità. Attraverso la Kilian Jornet Foundation sostiene la conservazione degli ambienti montani e lavora per aumentare la consapevolezza delle sfide climatiche che il nostro pianeta deve affrontare. Che si tratti di competizione, imprenditorialità o attivismo, Kilian usa la sua voce per ispirare un modo più consapevole di muoversi nel mondo.
© Nick Danielson