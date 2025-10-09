States of Elevation: Kilian elevato alla massima potenza

Kilian Jornet è ampiamente considerato come uno dei più grandi atleti di sport outdoor di montagna di tutti i tempi. Con la sua visione ha ridefinito ciò che è possibile nel trailrunning, nello scialpinismo e nei progetti ad alta quita, sempre guidato da un insieme coerente di valori. Oggi, il suo impatto si estende ben oltre lo sport. Le montagne sono la casa e l'ispirazione di Kilian: lo radicano e lo spingono in avanti. Attraverso più di due decenni negli sport di montagna, ha fatto carriera superando i limiti, sia fisicamente che nel modo in cui progettiamo l'attrezzatura e ci prendiamo cura delle cose che contano. In qualità di co-fondatore di NNormal, Kilian porta la sua esperienza personale nello sviluppo dei prodotti, cercando di creare attrezzature che riflettano il suo modo di muoversi e ciò in cui crede: durata, funzionalità e responsabilità. Attraverso la Kilian Jornet Foundation sostiene la conservazione degli ambienti montani e lavora per aumentare la consapevolezza delle sfide climatiche che il nostro pianeta deve affrontare. Che si tratti di competizione, imprenditorialità o attivismo, Kilian usa la sua voce per ispirare un modo più consapevole di muoversi nel mondo.