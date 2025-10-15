Golden Trail World Series: Elazzaoui e Florea campioni 2025 in Val di Ledro

Al nono chilometro, nel passaggio alla Cima Pari, il distacco tra Machoka, Kipngeno ed Elazzaoui si è ridotto al minimo e i tre hanno raggiunto insieme il punto più alto del percorso. Dietro, Stack e Kiriago perdevano già più di un minuto rispetto alla testa della gara. La pressione di correre accanto al primo e al secondo della classifica generale non ha scalfito Machoka, che all’inizio della discesa ha cambiato nuovamente ritmo, riportandosi in testa. Dietro di lui, Elazzaoui è rimasto lucido, lasciando che Kipngeno prendesse l’iniziativa, consapevole che quella posizione gli sarebbe bastata per conquistare di nuovo la generale. Tuttavia, dopo pochi metri, il marocchino ha superato il corridore di Run2gether On Trail e si è lanciato all’inseguimento di Machoka. Le creste dopo la Cima Pari non sono bastate a creare distacchi tra i tre di testa, perciò tutto si sarebbe deciso in discesa. Elazzaoui e Machoka sono rimasti insieme fino a cinque chilometri dal traguardo, quando Elazzaoui ha sferrato l’attacco decisivo nel tratto di saliscendi, arrivando al Lago di Ledro come vincitore della gara e del campionato. Con un’incredibile rimonta negli ultimi chilometri, Kipngeno ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mentre Machoka ha completato il podio. Stack e Kiriago hanno chiuso la top five