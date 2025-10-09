Salomon Running Milano: la corsa in natura incontra la metropoli

Sapessi com’è strano correre in salita… a Milano! Questo è il racconto di una traversata cittadina a passo di corsa e pettorale addosso come ce ne sono tante nel calendario sportivo meneghino, anzi… come nessuna! Sì perché - a differenza di maratone e mezze maratone che hanno per teatro la metropoli lombarda - Salomon Running Milano propone qualcosa di diverso, di curioso e di intrigante. Attraversare la città andando ostinatamente a cercare le sue salite e naturalmente le successive discese, fino ad accumulare un dislivello intorno ai centocinquanta metri. Niente di che, viene da dire. Sì ma siamo pur sempre nel bel mezzo della Pianura Padana e va reso pieno merito agli organizzatori di aver studiato una traccia gara molto particolare che costringe i runners - duemilasettecento domenica 5 ottobre al via - a togliere di tanto in tanto una marcia non appena la strada sale e magari di infilarne due quando la stessa tende a sparire sotto i piedi. Quindi via con asfalto e strada bianca, sovrappassi e sottopassi, tartan e ghiaia, sentierini sassosi e tratti da gara di cross. Si chiama gravel running e l’evento organizzato da Salomon ne è un esempio quantomai calzante. La corsa in natura scende in città!