Valtellina Wine Trail: Del Pero e Desco firmano la marathon, Antonioli e Willhoit vincono la "mezza"

TRAILRUNNING

Il lecchese Daniel Antoniloli e la valtellinese Elisa Sortini a segno nel bruciante Sassella Trail

© Getty Images Grande successo di partecipazione, pubblico e critica per un classico autunnale che entra con squilli di tromba in doppia cifra. Valtellina Wine Trail: buona, anzi molto buona (anche) la decima per quasi quattromila concorrenti totali. Addirittura ottima per Luca Del Pero che firma il bis consecutivo nella prova marathon da Tirano a Sondrio e a maggior ragione per Elisa Desco che fa cinquina (o manita, come preferite) nella 42K che incornicia l’evento che - completato dalle prove sulla distanza della mezze maratona da Chiuro a Sondrio e dalla veloce prova da Castione Andevenno alla centralissima Piazza Garibaldi del capoluogo della Valle dell’Adda - ha gioiosamente imperversato nel fondovalle principale valtellinese per un’intera settimana, grazie alla gare dedicate a giovani e giovanissimi e alla prova riservata ai diversamente abili insieme ai loro accompagnatori.

© Valtellina Wine Trail Press Office

42 KM TIRANO-SONDRIO

Due nomi su tutti: quelli di Luca Del Pero ed Elisa Desco, entrambi portacolori del Team SCARPA, re e regina sulla distanza principe da 42KM partita (oltre un migliaio gli atleti al via) alle dieci in punto di una bella ma fredda mattina di sabato 11 novembre dal nuovo via di Piazza Marinoni nel centro di Tirano. Dopo il successo dello scorso anno, il brianzolo ha concesso il bis, con una cavalcata trionfale che lo ha portato a tagliare il traguardo di piazza Garibaldi in tre ore, 15 minuti e 30 secondi. Alle sue spalle, con un ritardo di poco più di quattro minuti, l’emergente Andrea Rota da Galbiate (in provincia di Lecco), che fino a metà gara ha battagliato con l’altro lecchese Mattia Gianola, poi giunto quinto al traguardo. A chiudere il podio è stato invece Francesco Nicola (finishing time di tre ore, 23 minuti e 51 secondi), seguito da Francesco Cucco.

© Valtellina Wine Trail Press Office

Nella gara femminile Elisa Desco entra nella storia di questa gara vincendola per la quinta volta in dieci edizioni. Per lei un finish time di soli 34 secondi superiore al muro delle quattro ore di gara. Alle spalle della campionessa bormina l’azzurra di trail Camilla Spagnol, staccata di sette minuti e 29 secondi. A chiudere il podio le lacrime di gioia di una strabiliante Alice Testini che stupisce tutti chiudendo la sua gara in quattro ore e dieci minuti esatti Completano la top five 2023 la campionessa basca Maite Maiora Elizondo e la tedesca Anne Kesselring.

© Valtellina Wine Trail Press Office

LUCA DEL PERO

“E’ stata dura anche quest'anno e sono davvero felice di aver vinto la seconda volta qui, anche perché nelle ultime gare non mi sentivo al massimo della condizione e la stanchezza di questa lunga stagione si è fatta sentire. Sono riuscito a fare la differenza al venticinquesimo chilometro, staccando Andrea Rota e Mattia Gianola che mi hanno dato filo da torcere. Dedico questa mia vittoria alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti coloro che mi sostengono”.

© Valtellina Wine Trail Press Office

ELISA DESCO

“Oggi ho corso con il cuore e la passione. Non potevo chiedere di più, anche perché negli ultimi dieci chilometri ho iniziato ad accusare i segnali della stanchezza dovuta alla mancanza di chilometri nelle gambe. È stata dura, ma sono davvero felice di essere un’altra volta qui”.

© Valtellina Wine Trail Press Office

21KM CHIURO-SONDRIO

Alle undici in punto un lunghissimo serpentone da quasi milletrecento atleti è partito da Chiuro con il terzetto composto da Daniel Antonioli, Alessandro Rossi e Harry Holmes subito messi in evidenza, all’alba di una sfida che si è risolta solo all’ultimo chilometro, con l’esperto Antonioli ad avere la meglio su uno scatenato Massimiliano De Bernardi, che sul finale ha saputo rimontare sui primi, fino a astrappare una straordinaria seconda posizione, a cinquantasette soli secondi dal vincitore che chiude la missione-vittori con il tempo di un’ora, 32 minuti e 53 secondi. Medaglia di bronzo per il malenco Alessandro Rossi, sempre più talento emergente della disciplina, staccato di un minuto e 35 secondi.

© Valtellina Wine Trail Press Office

Vittoria dal sapore internazionale in gara-donne: ad imporsi è stata infatti la britannica Sarah Willhoit che - al suo esordio sui terrazzamenti della Valtellina, raggiunge il red carpet del traguardo un’ora, 44 minuti e 17 secondi dopo lo sparo del via. Con lei sul podio la rientrante Barbara Bani (a sette minuti e 21 secondi) e la vincitrice dello scorso anno Gaia Bertolini che chiude la sua prova ampiamente sotto le due ore di gara (un’ora, 55 minuti e 243 secondi).

© Valtellina Wine Trail Press Office

DANIEL ANTONIOLI

“Sono riuscito a mascherare la stanchezza giocando d’esperienza. I miei avversari mi hanno dato filo da torcere, ma è andata bene. Sul finale ho dovuto difendermi da un grande Massimiliano che sul finale ha fatto una gran rimonta”.

SARAH WILLHOIT

“E’ la prima volta per me qui in Valtellina, ed è impossibile non rimanerne affascinati. È una gara semplicemente incredibile. Ammetto che è stato davvero difficile non farsi distrarre dagli scenari spettacolari di questa vallata. Mi sono divertita un sacco ed è stata una grande soddisfazione”.

© Valtellina Wine Trail Press Office

SASSELLA TRAIL 13 KM CASTIONE-ANDEVENNO-SONDRIO

Al via in contemporanea con la prova clou da 42 chilometri il Sassella Trail, prova d’ingresso dell’evento VWT, l’unica a viaggiare verso est con i suoi tredici, tiratissimi chilometri a base di continui saliscendi e cambi di ritmo. Ad imporsi sono stati Lorenzo Beltrami ed Elisa Sortini, entrambi alla loro prima partecipazione sulla distanza più breve. Tempo finale di 58 minuti e 49 secondi per l’atleta di Mandello del Lario, al quale il giovanissimo spagnolo Marcos Villaverla non ha mai concesso tregua, seguendolo sul traguardo con quarantaquattro soli secondi di ritardo. Medaglia di bronzo per il local Francesco Della Torre (un’ora, tre minuti e 43 secondi).

© Valtellina Wine Trail Press Office

Elisa Sortini conferma in gara-donne i pronostici della vigilia e fa sua la prova in un’ora, sette minuti e 43 secondi davanti alla compagna di squadra Elisa Compagnoni, staccata di un minuto e 53 secondi. Terza gradino del podio per la promettente la chiavennasca Sveva Della Pedrina, che blocca sul tempo di un’ora, 14 minuti e tre secondi la fotocellula del servizio cronometraggio.

© Valtellina Wine Trail Press Office

LORENZO BELTRAMI

“Questa è una gara bellissima, nervosa fin dall'inizio. È stata una gara tirata fin da subito, con Marcos che ha imposto un ritmo davvero alto. Poi sono riuscito a staccarlo e ad avere la meglio. Secondo me è il tracciato più bello in assoluto”.

ELISA SORTINI

“È la gara più breve, ma credo la più dura. I continui saliscendi non lasciano un attimo di respiro. Sono contenta di come sia andata, anche se ho accusato un po’ di stanchezza dopo l’ottavo chilometro a causa della mancanza di allenamento dopo un periodo un po’ difficile. Correre la Valtellina Wine Trail è sempre una garanzia”.

© Valtellina Wine Trail Press Office

Al traguardo di Sondrio sono giunti anche i quindici equipaggi delle joëlette (le speciali carrozzelle per i diversamente abili), che si sono così mescolati - come in una grande famiglia - al resto dei concorrenti delle prove competitive, per godere appieno dell'atmosfera di festa che da un intero decennio questa parte si respira in Valtellina durante le prime settimane di novembre. Considerando studenti, giovani e gare competitive Valtellina Wine Trail, ha totalizzato 4350 concorrenti. Numeri incredibili per un evento che non smette di stupire e che continua a crescere e a maturare, come il buon vino cui fa da “testimonial”. Merito anche del contributo di un pool di sostenitori, in primis Salumificio Rigamonti. E poi a poi ancora gli sponsors tecnici Scarpa e Crazy, i main sponsor Banca Popolare di Sondrio, Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina e Schena Generali, i tanti sostenitori e - in particolare - gli oltre quattrocento volontari che offrono instancabilmente il loro sostegno anno dopo anno e che - promuovendoli meritatamente al pari dei concorrenti - portano il totale dei partecipanti a sfiorare quota cinquemila.

© Valtellina Wine Trail Press Office

Un grande ringraziamento da parte del team organizzatore guidato da Simone Bertini va infine a Comune di Sondrio, Camera di Commercio, BIM, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Sondrio e di Tirano e tutti i Comuni attraversati. L’evento è patrocinato da Regione Lombardia.