Pentathlon, Mondiali U19: Allara, Ambroset e Canto in finale a Druskininkai

20 Ago 2025 - 19:51

Tre giovani pentatlete azzurre hanno conquistato l'accesso in finale ai Mondiali Under 19 di Pentathlon Moderno, al via oggi a Druskininkai, in Lituania. Carla Ambroset (Pentanuoto), Annachiara Allara (Junior Asti) e Alessia Canto (Avia Pervia) hanno superato le qualifiche disputate oggi presso il Druskininkai Sports Centre, mentre è rimasta fuori di poco Alice Gelormino (Area 51). Nelle qualifiche del gruppo "A" la 18enne modenese Canto ha terminato quattordicesima con 1367 punti, mentre Gelormino ha terminato fuori dalle 18, ventiquattresima con 1285 punti. Nel gruppo "B" la diciassettenne Ambroset ha terminato quindicesima (1358), precedendo la campionessa europea e vicecampionessa mondiale Under 17 Allara, sedicesima (1356). La finale femminile è in programma venerdì 22 agosto, al via alle 8.30 (ora italiana) con il Ranking Round di scherma, seguito da ostacoli, nuoto e dal laser run alle 14.20. Domani, si svolgeranno le qualifiche maschili (dalle 8.30) con gli azzurri Umberto Caringi (Farapentathlon) e Alessandro Boero (Junior Asti). Sempre domani, a Druskininkai, si svolgeranno i Para Tetrathlon World Championships: a vestire la maglia azzurra ci sarà Irbin Augusto Vicco, 32enne di Varese tesserato Asd Futura Pm.

Pentathlon, Mondiali U19: Allara, Ambroset e Canto in finale a Druskininkai