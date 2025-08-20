Cremonese, Payero a un passo. Poi assalto a Colpani

Giornate di lavoro intensissimo per i dirigenti della Cremonese, al lavoro per mettere a disposizione di Nicola quanti più rinforzi possibili prima dell'inizio della nuova stagione. Due in particolare sono le piste calde: la prima porta a Martin Payero dell'Udinese, la seconda a Andrea Colpani del Monza. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, l'accordo tra Cremonese e Udinese è davvero a un passo. Una volta chiuso per il centrocampista argentino, i dirigenti grigiorossi si lanceranno all'assalto di Colpani.