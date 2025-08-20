Ciclismo, Renewi Tour: Merlier vince in volta prima tappa

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha vinto in volata la tappa di apertura del Renewi Tour (30° evento World Tour della stagione), con arrivo a Breskens. Fuga iniziale di sette uomini ripresa ben prima del traguardo e un altro gruppo di testa che si è formato poco dopo. Dietro il belga si è piazzato Arnaud De Lie (Lotto) e Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates-XRG), terzo, con Davide Ballerini (XDS Astana) che chiude all'ottavo posto. Per il campione europeo è già la 13esima vittoria stagionale.