Ciclismo, Renewi Tour: Merlier vince in volta prima tappa

20 Ago 2025 - 19:35

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha vinto in volata la tappa di apertura del Renewi Tour (30° evento World Tour della stagione), con arrivo a Breskens. Fuga iniziale di sette uomini ripresa ben prima del traguardo e un altro gruppo di testa che si è formato poco dopo. Dietro il belga si è piazzato Arnaud De Lie (Lotto) e Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates-XRG), terzo, con Davide Ballerini (XDS Astana) che chiude all'ottavo posto. Per il campione europeo è già la 13esima vittoria stagionale. 

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Il Trentino saluta Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Tennis, Cahill: "Sinner ha avuto un virus, speriamo in campo domani"
MotoGp Ungheria, Marquez: "Al Balaton con tante incognite"
Rugby, Mondiali femminili: le atlete avranno supporto per salute mentale
Vela, Palermo-Montecarlo: prime 30 ore da record
Pentathlon, Mondiali U19: Allara, Ambroset e Canto in finale a Druskininkai