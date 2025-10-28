Valtellina Wine Trail, ci siamo: ricetta vincente di sport, gusto e inclusione

Marco Scaramellini, Sindaco di Sondrio: “Sondrio è lieta di ospitare un evento che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti sportivi e promozionali più importanti per la nostra città. Lo sosteniamo da sempre con convinzione e per questa edizione, che precede di tre mesi le Olimpiadi, abbiamo ampliato il programma della Family Wine Trail, introdotta con successo nel 2024, per coinvolgere i partecipanti e le loro famiglie in una serie di iniziative che Regione Lombardia ha inserito nei "Cuori olimpici", che uniscono le 12 province connesse dalle Vie Olimpiche. La Valtellina Wine Trail, per le gare che nel loro percorso attraversano vigneti e cantine e per le esperienze che propone, valorizza il capoluogo, le sue peculiarità e le sue eccellenze promuovendole presso un pubblico di atleti e di appassionati che proviene da ogni parte del mondo”.