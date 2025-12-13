Sassuolo, Grosso: "Contro il Milan per alzare il livello"

© IPA
Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Grosso ha presentato la trasferta di domani contro il Milan. Queste le parole del tecnico del Sassuolo: "Affrontiamo una squadra prima in classifica, ricca di giocatori forti, con un allenatore molto bravo, in un ambiente bello: è tutto superlativo. C'è bisogno di alzare il nostro livello per cercare di rimanere nella partita e per provare a fare le cose che sappiamo fare quando l'avversario ce lo permette".
Con Pinamonti recuperato, Grosso ha fatto il punto sull'infermeria: "Chi stava bene sta bene, ci sarà anche Vranckx. Un virus in settimana ci ha un po' destabilizzato ma per ora non ci sono conseguenze gravi e mi auguro che non ce ne siano per la partita di domani".
Il tecnico sarà assente per squalifica: "Mi dispiace, mi sarebbe piaciuto stare vicino ai ragazzi e non ho questa opportunità, ma mi fido della squadra e di Raffaele (Longo, il vice ndr). Mi spiace, è successo. Guardiamo avanti".
Sul Milan, Grosso ha aggiunto: "Non credo che saremo una trappola per loro perché hanno già pagato dazio e saranno pronti a fare partita vera. Il fulcro della squadra è sempre quello che ti trascina, loro in mezzo al campo hanno tante caratteristiche: hanno esperienza, fisicità, qualità, dinamismo. Hanno giocatori bravi contorniati da giocatori bravi, riescono a muoversi indipendentemente dal modulo".