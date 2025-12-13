Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Coppa del Mondo: Loic Meillard firma la tripletta svizzera nel gigante di Val d'Isère, ottavo posto per Alex Vinatzer

L'elvetico ha preceduto i connazionali Aerni e Odermatt, mentre l'azzurro ha chiuso con sessantacinque centesimi di ritardo

di Redazione
13 Dic 2025 - 14:31

La Svizzera monopolizza il gigante di Val d'Isère e riporta Loic Meillard sul gradino più alto del podio. L'elvetico si è imposto nella prova di Coppa del Mondo di sci alpino anticipando i connazionali Luca Aerni e Marco Odermatt rispettivamente di diciotto e trentatré centesimi al termine di una seconda manche che ha segnato la rimonta rossocrociata. 

Buona prova per Alex Vinatzer che, dopo il podio di Beaver Creek, è entrato nuovamente nella top ten concludendo in ottava posizione a sessantacinque centesimi da Meillard. Ottimo recupero per Filippo Della Vite che è risalito sino alla quindicesima posizione realizzando il miglior risultato in carriera, mentre si è fermato in ventiseisima piazza Luca De Aliprandini con Giovanni Borsotti fuori nella seconda manche. 

PRIMA MANCHE

Discesa inaugurale che rispecchia la classifica di specialità con Stefan Brennsteiner nettamente al comando complice una prova pulita e precisa. L'austriaco ha soprattutto gestito con attenzione la parte alta, mostrando una grande fluidità nel gesto e collegandosi così al tracciato disegnato da Helmut Krug.

Brennsteiner ha gestito nel finale le fatiche tagliando il traguardo in 1'01"15 anticipando di ventotto centesimi Henrik Kristoffersen. Il norvegese non si è preso troppi rischi nella sezione iniziale, confermandosi più a tempo dell'avversario nell'abbrivio conclusivo e piazzandosi così in seconda posizione. Terza piazza per l'altro scandinavo Timon Haugan che, nonostante il pettorale numero 10, ha fatto la differenza nell'ultima parte giungendo con trentatré centesimi di ritardo davanti allo svizzero Marco Odermatt che è stato sì il più veloce in fondo, ma ha sbagliato l'ingresso alla stradina dopo il tratto di scorrimento.

Bene Alex Vinatzer che, dopo il podio di Beaver Creek, si è confermato anche sulla pista francese dimostrandosi particolarmente guardingo nella parte iniziale, ma sapendo poi coniugare potenza a precisione nella parte finale nonostante la stanchezza. Il 26enne di Selva in Val Gardena ha recuperato terreno sul leader e concludendo al sesto posto a settantré centesimi dalla vetta. Buona prova anche per Luca De Aliprandini che ha subito la fatica nel finale, ma è riuscito a posizionarsi a ridosso della top ten con la dodicesima posizione a 1"35 da Brennsteiner, mentre Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite hanno concluso rispettivamente al quattordicesimo e al venticinquesimo posto. 

SECONDA MANCHE

Ritorno alla vittoria per Loic Meillard che nella discesa decisiva ha saputo gestire le forze, soprattutto nel tratto alto dove ha fatto la differenza, sfruttando quanto gli rimaneva per non commettere errori nel finale e concludendo in 2'10"07 davanti al connazionale Luca Aerni. L'elvetico ha rimontato dalla tredicesima posizione parziale affrontando la pista francese con coraggio e, nonostante qualche rischio, si è fermato a diciotto centesimi dal vincitore ritornando in una top three dopo otto anni. Terza piazza per Marco Odermatt che ha completato la tripletta svizzera nonostante una manche non brillante, ma che gli ha permesso di giungere con trentatré centesimi di distacco. 

Tanti gli errori dei migliori a partire dal leader Stefan Brennsteiner che ha impattato con una porta già all'ingresso del muro perdendo gran parte del vantaggio accumulato. L'austriaco ha dovuto provare a forzare per recuperare, ma questo gli ha tolto le energie necessarie per rimanere lucido fino alla fine terminando al quinto posto a quarantasette centesimi da Meillard, dietro anche a Timon Haugan, quarto a quarantadue. 

Seconda manche da rivedere per Alex Vinatzer che ha pasticciato nei tratti dove la velocità diminuisce e la pista cambia pendenza. Il 26enne altoatesino si è inclinato subito, rischiando però soprattutto poco dopo l'ingresso sul muro perdendo la rapidità necessaria per proseguire. Il finanziere gardenese ha continuato ad attaccare, commettendo qualche imprecisione fino al traguardo dove ha concluso in ottava posizione a sessantacinque centesimi.

Buon recupero per Filippo Della Vite che si è tenuto lontano dai guai, riuscendo però così a risalire la classifica. Sfruttando l'inversione dei trenta, il 24enne di Ponteranica ha affrontato con parsimonia la tracciatura del tedesco Mickael Pilarski lasciando qualcosa sul terreno complice anche una piccola sbavatura nel finale, ma al tempo stesso chiudendo così in quindicesima posizione a 1"18 dal vincitore.

Manche complicata per Luca De Aliprandini che è apparso costantemente in ritardo a fronte di un tracciato complesso patendo soprattutto la voglia di fare meglio. L'esperto trentino ha però rischiato di uscire a poche porte dal traguardo, rialzandosi da una brusca scivolata e concludendo in ventiseiesima posizione. 

Fuori invece Giovanni Borsotti che, dopo la quattordicesima posizione della prima manche, è uscito a metà pista. Il 34enne piemontese ha mostrato una sciata troppo larga per il tracciato commettendo già un piccolo errore all'ingresso del muro. Un avvallamento però lo ha tradito scivolando fuori senza conseguenze.

vinatzer
gigante
val d'isere
meillard
brennsteiner

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Paura Gisin, schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h: è in ospedale

Coppa del Mondo: Vonn vince la discesa di St. Moritz, Goggia fuori dal podio

Milano-Cortina 2026, Brignone ci sarà: portabandiera con Mosaner, Pellegrino e Fontana

Milano-Cortina 2026, la conferma di Buonfiglio: "Brignone sarà in gara"

Paura per Gisin: brutta caduta a St. Moritz

Da Brignone a Mosaner, ecco chi sono i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:43
Cremonese, Nicola: "Per me era rigore, ma lo accettiamo"
17:31
Real, accordo per la cessione di Endrick al Lione
17:21
Allegri sfida il Sassuolo con l'attacco in emergenza: alle 14 le parole in conferenza
17:18
Il CdA di Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether. Elkann: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
dich elkan
17:17
Elkann: "La Juve non è in vendita"