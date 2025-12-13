Coppa del Mondo: Loic Meillard firma la tripletta svizzera nel gigante di Val d'Isère, ottavo posto per Alex Vinatzer

Bene Alex Vinatzer che, dopo il podio di Beaver Creek, si è confermato anche sulla pista francese dimostrandosi particolarmente guardingo nella parte iniziale, ma sapendo poi coniugare potenza a precisione nella parte finale nonostante la stanchezza. Il 26enne di Selva in Val Gardena ha recuperato terreno sul leader e concludendo al sesto posto a settantré centesimi dalla vetta. Buona prova anche per Luca De Aliprandini che ha subito la fatica nel finale, ma è riuscito a posizionarsi a ridosso della top ten con la dodicesima posizione a 1"35 da Brennsteiner, mentre Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite hanno concluso rispettivamente al quattordicesimo e al venticinquesimo posto.