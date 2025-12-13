'Beach soccer day', aperto il percorso verso le finali scudetto 2026

Dopo l'annuncio della firma del protocollo d'intesa che formalizza la collaborazione tra la Lega nazionale dilettanti e le istituzioni locali per l'organizzazione, la gestione e la promozione delle finali del campionato italiano, sottoscritto dal presidente della Lnd, Giancarlo Abete, la serata ha visto la consegna di riconoscimenti alle personalità che hanno contribuito alla crescita della disciplina, tra i quali i coordinatori che hanno plasmato il beach soccer italiano come Nino Cosentino e Santino Lo Presti. Sono stati premiati anche l'ex calciatore Sebino Nela, per il contributo alla promozione del beach soccer, e Fabio Sciacca, capitano della nazionale italiana e campione europeo 2025.