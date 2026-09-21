Riunione arbitri-allenatori, Orsato spiega: "L'obiettivo è favorire il gioco, non fischiare minimi contatti"

Ad aprire la riunione è stato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli, che ha evidenziato il valore e l'importanza di questi incontri. "È stata una riunione molto positiva, con grande partecipazione da parte delle nostre Società - ha dichiarato - Orsato ha illustrato diversi episodi, anche con senso di autocritica. Gli errori fanno parte del gioco, l'importante è non ripetere gli stessi e avere uniformità di giudizio. Vedere i dati di questo avvio di stagione ci soddisfa, l'aumento del tempo effettivo di gioco e la diminuzione dei falli vanno nella direzione di un gioco più fluido e spettacolare". Il primo degli interventi dell'Associazione Italiana Arbitri è stato quello del direttore tecnico Domenico Messina il cui compito sarà quello di garantire che la linea tecnica valga sia per gli arbitri élite sia per quelli che saranno i futuri arbitri di vertice. "Con Orsato ci siamo posti come obiettivo primario l'innalzamento della qualità media degli arbitri e il poter dare un contributo concreto al miglioramento dello spettacolo offerto - ha detto - La scelta di far giocare di più rientra in questa ottica e si inquadra in un ambito internazionale con il quale dobbiamo confrontarci. Lavoreremo per evitare i pochi errori fatti, ma non molleremo un centimetro sull'impostazione tecnica adottata, peraltro condivisa da tutti gli allenatori presenti". Il componente della CAN Gabriele Gava ha poi illustrato una serie di dati statistici, che fotografano l'andamento delle prime quattro giornate di Serie A, rapportati con le precedenti stagioni sportive e con alcuni campionati esteri.