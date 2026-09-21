Riunione arbitri-allenatori, Orsato spiega: "L'obiettivo è favorire il gioco, non fischiare minimi contatti"
Il designatore arbitrale in occasione del meeting tra la Lega Calcio Serie A, l'Associazione Italiana Arbitri e le 20 società: "Non molleremo un centimetro"
"L'obiettivo è quello di favorire il gioco del calcio e non fischiare i minimi contatti. Una linea che manterremo uguale fino al termine del campionato". È quanto dichiarato dal responsabile della Can Daniele Orsato in occasione del meeting tra la Lega Calcio Serie A, l'Associazione Italiana Arbitri e le 20 società del massimo campionato professionistico, svoltosi presso il centro Var di Lissone. L'incontro, al quale hanno partecipato allenatori e dirigenti, è servito per illustrare le linee tecniche che saranno seguite per tutta la stagione sportiva. "Per spiegarla in maniera chiara ed esaustiva ad allenatori e dirigenti presenti in sala - si legge in una nota dell'Aia - sono stati proiettati numerosi filmati divisi per casistica (contatti/falli, spinte/trattenute, falli di mano, controllo APP, gravi falli di giuoco, condotte violente, dogso, fuorigioco)".
Ad aprire la riunione è stato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli, che ha evidenziato il valore e l'importanza di questi incontri. "È stata una riunione molto positiva, con grande partecipazione da parte delle nostre Società - ha dichiarato - Orsato ha illustrato diversi episodi, anche con senso di autocritica. Gli errori fanno parte del gioco, l'importante è non ripetere gli stessi e avere uniformità di giudizio. Vedere i dati di questo avvio di stagione ci soddisfa, l'aumento del tempo effettivo di gioco e la diminuzione dei falli vanno nella direzione di un gioco più fluido e spettacolare". Il primo degli interventi dell'Associazione Italiana Arbitri è stato quello del direttore tecnico Domenico Messina il cui compito sarà quello di garantire che la linea tecnica valga sia per gli arbitri élite sia per quelli che saranno i futuri arbitri di vertice. "Con Orsato ci siamo posti come obiettivo primario l'innalzamento della qualità media degli arbitri e il poter dare un contributo concreto al miglioramento dello spettacolo offerto - ha detto - La scelta di far giocare di più rientra in questa ottica e si inquadra in un ambito internazionale con il quale dobbiamo confrontarci. Lavoreremo per evitare i pochi errori fatti, ma non molleremo un centimetro sull'impostazione tecnica adottata, peraltro condivisa da tutti gli allenatori presenti". Il componente della CAN Gabriele Gava ha poi illustrato una serie di dati statistici, che fotografano l'andamento delle prime quattro giornate di Serie A, rapportati con le precedenti stagioni sportive e con alcuni campionati esteri.
I numeri
"A spiccare è stata innanzitutto la media del tempo effettivo di giuoco, che si attesta a 59'31", con un incremento di oltre 5'30" rispetto alle ultime due stagioni. La media falli è attualmente di 22,60 a partita (lo scorso anno, alla quarta di campionato, era di 26,23). Un dato, inferiore anche alla Premier League che segna 23,28, che se rapportato ai minuti di giuoco aumentati ha un valore relativo ancora più sensibile del -13,84% che emerge dalla comparazione dei numeri. In questo inizio di stagione sportiva sono stati concessi 2 calci di rigore, contro i 9 del 2025/2026 (-77,78%), i 14 del 2024/2025 (-85,71%) e i 16 del 2023/2024 (-87,50%) - sottolinea l'Aia - Calano anche le ammonizioni, con una media di 3,03 a partita contro le 3,53 dello scorso anno e le oltre 4 dei due campionati precedenti. Pari discorso per le espulsioni, passate dalle 6 delle stagioni 2023/2024 e 2024/2025, alle 5 della 2025/2026 e alle 2 attuali. Infine, per quel che riguarda il VAR, nei primi quattro turni di Serie A si è registrata 1 sola OFR (lo scorso anno erano state 6 e nelle due stagioni precedenti 8) e 2 Overrule (rispetto alle 5 del campionato 2025/2026 e le 6 dei due anni prima).
Il componente Ciro Carbone ha poi spiegato nel dettaglio il funzionamento del sistema del fuorigioco automatico. Presenti in sala anche gli altri componenti della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B Danilo Giannoccaro, Luca Banti e Alessandro Giallatini. A dare il benvenuto nella struttura a tutti i presenti è stato il direttore editoriale della Lega Calcio Serie A Lorenzo Dallari, che ha poi fatto visitare il Centro VAR, considerato un'eccellenza a livello internazionale, mostrando le varie postazioni e illustrandone le caratteristiche tecniche".
Gli errori ammessi
Durante la riunione Orsato ha fatto visionare ai presenti una ventina di episodi ammettendo tra questi una manciata di errori da parte degli arbitri e in particolare: La trattenuta di Kalulu su Rowe era da rigore e anche quella di Caracciolo su Pellegrino in Coppa Italia fra Fiorentina e Pisa. In Fiorentina-Frosinone manca un rosso ad Alex Jimenez, mentre era da rigore il mano di Vlasic in Torino-Milan. Infine anche Caqueret su Britschgi in Como-Parma era da rosso.