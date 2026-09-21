ZacUp Skyrace del Grignone: Boffelli e Desco da dieci... e lode

Alle sue spalle, ancora una grande performance del campione di casa Antonioli, secondo con un ritardo di cinque minuti e 34 secondi dal vincitore, mentre Rota Martir ha confermato ancora una volta le proprie qualità in discesa conquistando il terzo gradino del podio tagliando il traguardo in tre ore, cinque minuti e 49 secondi, vale a dire con tredici soli secondi di ritardo dallo stesso Antonioli. A completare la top five sono stati il norvegese Anders Haga del team VJ Shoes (tre ore, sei minuti e otto secondi) e Mattia Gianola di Lab4You/Team Scott che ha completato l'anello di gara in tre ore, dieci minuti e 58 secondi. Top ten di giornata dalla sesta alla decima casella della classifica per Elia Bongiovanni, Danilo Brambilla, Paolo Bonanomi, Gabriele Scaioli e Giovanni Malugani.