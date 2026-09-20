Salomon Running Milano: vittoria... in casa per Giacomotti e Porokhnavets

"Sono partito al mio ritmo, l’obiettivo era portare a casa la vittoria in un buon tempo. Sto attraversando un periodo di transizione, quindi la priorità assoluta è macinare chilometri e direi che qui ci sono riuscito. Milano e la Salomon Running sono stati una bella sorpresa: non avrei mai pensato di trovarmi ad affrontare un percorso così muscolare e vario. Tra oggi e ieri, quando ho fatto una ricognizione del tracciato, mi sono davvero goduto i luoghi che questo evento tocca". (Roberto Giacomotti)