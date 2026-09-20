Salomon Running Milano: vittoria... in casa per Giacomotti e Porokhnavets
I due portacolori del Team Salomon sul podio alto della sedicesima edizione dell'inconfondibile trail urbano milanesedi Stefano Gatti
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La sedicesima edizione dell'ormai classico appuntamento di fine estate con Salomon Running Milano ha trasformato la metropoli lombarda in un vero parco giochi per gli amanti di salite, rampe, ponti e gradini, sterrati e cambi di pendenza, regalando ai praticanti della corsa su strada e di quelli della corsa in natura uno scorcio poco conosciuto di Milano. Organizzata da Sportitude A&C Consulting con Team OTC, con il patrocinio del Comune di Milano e l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Lombardia, la manifestazione ha visto al via tremila atleti (quarantaquattro le nazioni rappresentate), distribuiti sulle quattro distanze in programma: la 20 chilometri competitiva e le tre distanze non competitive da 19 chilometri e 900 metri, la 15 chilometri e la 10 chilometri.
20 km competitiva: risultati e dichiarazioni
Gara uomini e gara donne hanno seguito lo stesso copione: un uomo e una donna soli al comando, con il gap sugli avversari a crescere chilometro dopo chilometro. A firmare con il podio alto la prova clou dell'evento sono stati l’azzurro di skyrunning e corsa in montagna Roberto Giacomotti e l’ucraina Sofiia Porokhnavets, entrambi portacolori del Team Salomon.
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Missione vittoria portata a termine da Giacomotti con il tempo finale di un'ora, nove minuti e 21 secondi. Porokhnavets chiude il movimentato anello cittadino in un'ora, 24 minuti e 13 secondi, scalando fino alla diciassettesima casella una classifica assoluta da 542 effettivi (114 le donne al traguardo).
Giacomotti (Sport Project VCO/Team Salomon) ha preceduto di quattro minuti e 19 secondi Manuel Molteni (S.Coop Arl SD GS Villa Guardia) e di cinque minuti e sette secondi l’ex triatleta Davide Ingrillì (Runaway Milano ASD), compagno di squadra del vincitore nelle fila del Team Salomon.
"Sono partito al mio ritmo, l’obiettivo era portare a casa la vittoria in un buon tempo. Sto attraversando un periodo di transizione, quindi la priorità assoluta è macinare chilometri e direi che qui ci sono riuscito. Milano e la Salomon Running sono stati una bella sorpresa: non avrei mai pensato di trovarmi ad affrontare un percorso così muscolare e vario. Tra oggi e ieri, quando ho fatto una ricognizione del tracciato, mi sono davvero goduto i luoghi che questo evento tocca". (Roberto Giacomotti)
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Atleta del Team Salomon e medico anestesista residente in Italia da quattro anni, al suo attivo due partecipazioni ai Mondiali di trailrunning, l’ucraina Sofiia Porokhnavets ha dominato tre le donne, ma è stata battaglia i restanti gradini del podio. Ritardo di sei minuti e 19 secondi per Marina De Cesare (Road Runners Team Milano), mentre Francesca Boselli del Gruppo Podisti San Bernardo ha sigillato il podio con un ritardo di mezzo minuto esatto dalla secondo classificata.
"È la mia prima volta alla Salomon Running ma anche a Milano. È stata una bella esperienza. Sono molto contenta della vittoria, vuol dire che sto lavorando bene". (Sofiia Porokhnavets)
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Un percorso, una festa
"Salomon Running Milano si conferma un appuntamento di riferimento per la community running italiana. L'evento ha trasformato Milano in un grande percorso condiviso attraverso i suoi luoghi più iconici, offrendo un'esperienza che ha unito sport, esplorazione urbana e senso di appartenenza. Il nostro obiettivo era far vivere la città attraverso il movimento e la passione per la corsa, e la straordinaria partecipazione ci conferma di aver raggiunto questo risultato". (Ilaria Cestonaro - Marketing Manager Italia di Salomon, title sponsor dell’evento)
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Il percorso ha riservato un’anteprima assoluta con il passaggio nel finale di gara sotto la maestosa e ormai quasi completa canopy di CityWave, nuovo punto di riferimento per l’architettura e la sostenibilità del quartiere CityLife, accostando questa grande novità agli storici e iconici passaggi-chiave, ormai marchio di fabbrica dell’evento: dal Fossato del Castello Sforzesco (aperto solo per l'occasione) al Velodromo Maspes-Vigorelli, dal doppio passaggio (andata e ritorno) su Piazza Gino Valle (la più grande di Milano), transitando anche per il Parco Industria Alfa Romeo-Portello con la sua collinetta... dall'ipnotico e "ubriacante" percorso a doppia elica (a metà esatta della 20 chilometri) e ancora il Monte Stella, "scalato" fino al suo punto culminante e panoramico per poi tornare rapidamente... al livello del mare o quasi e fare rotta verso il traguardo di via Cassiodoro dove tutto aveva avuto inizio poco più di una, oppure due o magari tre ore prima, a seconda del proprio passo!
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"Salomon Running è stata come ogni anno una grande festa dedicata allo sport capace di coinvolgere migliaia di runners e di far vivere CityLife e Milano da una prospettiva diversa. Vedere oggi i partecipanti attraversare per la prima volta la canopy di CityWave ha reso questa edizione ancora più speciale, anticipando simbolicamente la fruizione di un nuovo spazio che presto entrerà a far parte della vita del quartiere e della città". (Roberto Russo - Amministratore Delegato di SmartCityLife)
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Salute e prevenzione con l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio
Nuovamente Scientific Partner della manifestazione, l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio del Gruppo San Donato ha garantito un importante presidio dedicato alla salute e alla preparazione dei runners. All’interno dello spazio allestito al village di piazza Tre Torri, l’equipe di medici e professionisti sanitari ha erogato centoventi screening e analisi podologiche gratuite.
Corsa e solidarietà: il successo del progetto “Valetudo”
Salomon Running Milano ha rinnovato il proprio impegno verso la prevenzione affiancando la Fondazione Cesare Bartorelli ETS in qualità di Charity Partner dell’evento. Al momento dell’iscrizione, tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di sostenere il progetto Valetudo: un’innovativa ricerca focalizzata sull’applicazione dell’intelligenza artificiale all’elettrocardiogramma, allo scopo di ottimizzare lo screening cardiovascolare negli atleti. Per l’intero fine settimana, il personale medico della fondazione è stato presente al village offrendo consulenze gratuite: centocinquanta le misurazioni della pressione e le sessioni di counseling cardiovascolare effettuate.
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Corrono con Salomon Running Milano
Title Sponsor: Salomon
Main Sponsor: Edison Società Sportiva - Maui Jim
In collaborazione con: Comune Di Milano - Fidal – ASI – Friesian Team
Media partner: Correre
Radio Ufficiale: Disco Radio – Il ritmo della tua città
Partner: Dole – Ambrosoli - Dispensa Emilia - Paulaner
Scientific Partner - IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio del Gruppo San Donato
Charity Partner: Fondazione Cesare Bartorelli
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