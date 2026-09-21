Mondiali Sky alle Canarie: oro per Minoggio e Del Pero, l’Italia svetta nel medagliere

Italia in cima al medagliere con un bottino di otto medaglie totali battendo i temibilissimi padroni di casa della Spagna (sei medagli, due ori e quattro argenti) e la Norvegia (tre medaglie, due ori e un argento). Tre medaglie anche per la rivelazione Polonia (tre, una per ciascun metallo). Seguono nel medagliere la Svizzera (un oro), l'Olanda con un argento e un bronzo e - dalla settima alla decima casella della top ten) Andorra, Belgio, Giappone e USA con una medaglia di bronzo a testa.