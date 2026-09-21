Mondiali Sky alle Canarie: oro per Minoggio e Del Pero, l’Italia svetta nel medagliere

© Davide Ferrari
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Tre medaglie individuali in campo femminile per Basso, Broggi e Ghirardidi Stefano Gatti
Italia in paradiso: tre medaglie d'oro, due d'argento e altrettante di bronzo per Team Italia nella tre giorni di gare (18-20 settembre) degli Skyrunning World Championships di La Gomera Paradise, nelle Isole Canarie, sanciti dalla ISF (International Skyrunning Federation). La Nazionale Italiana Skyrunning brilla in tutte le discipline in programma con una prestazioni di livello assoluto da parte di Cristian Minoggio che si conferma per la terza volta Campione del Mondo nella SkyUltra e di Luca Del Pero, nuovo Campione del Mondo nella Sky e nella combinata (Vertical+Sky). Teatro d'operazioni della rassegna l'isola di La Gomera, la sesta per estensione delle sette maggiori che compongono l'arcipelago situato nell'Oceano Atlantico, al largo del Marocco ma territorialmente comunità autonoma spagnola.
LE MEDAGLIE
Italia in cima al medagliere con un bottino di otto medaglie totali battendo i temibilissimi padroni di casa della Spagna (sei medagli, due ori e quattro argenti) e la Norvegia (tre medaglie, due ori e un argento). Tre medaglie anche per la rivelazione Polonia (tre, una per ciascun metallo). Seguono nel medagliere la Svizzera (un oro), l'Olanda con un argento e un bronzo e - dalla settima alla decima casella della top ten) Andorra, Belgio, Giappone e USA con una medaglia di bronzo a testa.
Battuta dai nostri nel conto delle medaglie, la Spagna si prende la rivincita conquistando la medaglia d'oro nella classifica generale per nazioni (918 punti) davanti all'Italia (argento con 896) e al sorprendente Giappone che si aggiudica quella di bronzo con 594. USA e Norvegia si devono accontentare della parte bassa della top five per nazioni con 500 e 469 punti rispettivamente.