Salomon Running Milano: dal Monte Stella al Castello Sforzesco, la metropoli... al naturale
In duemilaottocento al via domenica 20 settembre della sedicesima edizione dell'urban trail milanesedi Stefano Gatti
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Milano si prepara a cambiare ritmo e prospettiva. Domenica 20 settembre torna l’appuntamento con Salomon Running Milano, l’urban trail per eccellenza che celebra la sua sedicesima edizione tra cambi di pendenza, salite e tratti sterrati nel cuore della metropoli. Un evento ormai classico per chi vuole vivere la città in maniera differente, organizzato da Sportitude A&C Consulting con Team OTC, con il patrocinio del Comune di Milano e l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Lombardia.
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Le gare
Il via ufficiale da Viale Cassiodoro scatterà domenica mattina alle 08.15 con la 20km competitiva, riservata ai runners tesserati FIDAL o in possesso di certificato agonistico. A seguire le tre prove non competitive: alle 08.20 prenderà il via la 19, km per chi vuole affrontare la lunga distanza senza l’assillo del cronometro, alle 09.00 toccherà alla 15km per godersi i luoghi simbolo di Milano in assoluta libertà, alle 09.30 alla 10km, pensata per accogliere anche i corridori meno esperti ma curiosi e desiderosi di mettersi alla prova e conoscere un volto inedito della città.
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Numeri e statistiche
Quasi 2800 gli atleti al via, con una percentuale femminile che si attesta al 31% e una mappa geografica a confermare l’internazionalità dell’evento. Sono quarantaquattro le nazioni rappresentate: dopo l’Italia, la Francia guida la fila dei paesi esteri, seguita da Perù, Brasile, Corea del Sud, oltre a un’ampia rappresentanza europea con, tra le altre, Svizzera, Bulgaria, Spagna e Portogallo, e ad atleti in arrivo anche da El Salvador, Canada, Pakistan, Marocco, Cina, India e Stati Uniti.
L’elenco degli iscritti copre l’intera Penisola con tutte le regioni presenti, guidate da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Tra le ottanta province al via spiccano quelle più vicine di Milano, Monza Brianza, Varese e Como, ma si registrano presenze da ogni angolo d’Italia, comprese Enna, Caltanissetta, Reggio Calabria, Napoli, Caserta e Oristano. I runners più giovani saranno il quattordicenne Andrea Ianfascia e la qaindicenne Irene Zoli, mentre i più esperti saranno Gino Ferrari (ottantacinque anni) e Anna Parisi di dieci anni più giovane.
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Il percorso: l’anteprima di CityWave e i luoghi simbolo
A rendere unica la Salomon Running Milano è la sua capacità di rinnovarsi a ogni edizione, proponendo ogni volta una novità esclusiva. Il grande fiore all’occhiello del 2026 sarà il passaggio in anteprima assoluta sotto la maestosa canopy di CityWave nel quartiere CityLife. La monumentale struttura a onda, progettata dallo studio internazionale BIG-Bjarke Ingels Group come nuovo punto di riferimento per l’architettura e la sostenibilità urbana, aprirà esclusivamente per consentire il transito dei runners, per poi chiudersi nuovamente fino al giorno dell’inaugurazione ufficiale.
Accanto a questo passaggio inedito, il tracciato guiderà i podisti alla scoperta delle icone più affascinanti e dei cambi di pendenza più suggestivi di Milano. I partecipanti affronteranno anche i dislivelli e i tornanti del Monte Stella e del Parco Alfa Romeo-Portello, rivivranno l’atmosfera storica con il suggestivo passaggio all’interno del Fossato del Castello Sforzesco e testeranno la propria falcata sulla leggendaria pista del Velodromo Maspes-Vigorelli, sostenuti da un punto musicale, proprio all’interno del Velodromo. Un’esperienza dinamica e varia che unisce natura, architettura e storia, con la linea di partenza e il traguardo allestiti nel controviale di viale Boezio a CityLife.
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20km competitiva: i favoriti al via
La sfida sui venti chilometri della gara competitiva si preannuncia particolarmente avvincente. Tra i favoriti al maschile si rinnova il confronto tra Luca Rossetto (CUS Bergamo), secondo classificato nel 2025, e Manuel Molteni (S.Coop Arl SD GS Villa Guardia), già sul terzo gradino del podio nel 2024 e nel 2025. Occhi puntati anche su Roberto Giacomotti, azzurro di skyrunning e corsa in montagna, maglia con cui ha conquistato il bronzo alla Snowdon Race 2025, e da due anni tra le fila del Team Salomon Italia. Correrà per la prima volta la 20 km anche Davide Ingrillì, un passato recente da triatleta, disciplina in cui ha vestito anche la maglia azzurra, e un presente da allenatore di triathlon e coach Salomon (è membro della community Gravel Milano).
In campo femminile Marina De Cesare (Road Runners Club Milano), terza lo scorso anno e seconda nel 2024, si ripresenta al via per centrare la vittoria. Ambizioni da podio per l’ucraina Sofiia Porokhnavets, atleta del Team Salomon e medico anestesista residente in Italia da quattro anni, forte di due secondi posti alla Lavaredo 50km e di due partecipazioni ai Mondiali di trailrunning.
Il Team Salomon sarà rappresentato anche sulle altre distanze: nella 15km da Simone Giolitti, classe 2003 e campione italiano U23 di corsa in montagna 2025 in tre specialità (Vertical, Salita e Discesa, Sola salita), e nella 10km da due giovani talenti del team Next Gen Salomon: la trentina Luna Giovanetti, azzurra di corsa in montagna (terza alla Snowdon Race 2026), e il diciassettenne Matteo Bagnus, fresco vincitore di due titoli italiani di corsa in montagna nel 2026 e quinto agli Europei di Kamnik (Slovenia).
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Il village a CityLife
Il cuore logistico dell’evento farà capo a due piazze del quartiere CityLife. In piazza Burri si concentreranno i servizi dedicati ai runners nel pre e post gara, mentre piazza Tre Torri ospiterà il villaggio commerciale con gli stand espositivi legati al mondo del running, della salute e del benessere. Il Village rimarrà aperto al pubblico sabato 19 settembre dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 13.00. Sabato 19 alle ore 10.00 si replicherà il successo 2025 della Shake Out Run, un leggero allenamento con la possibilità di testare i migliori prodotti Salomon. Nella giornata clou di domenica Paulaner e Dispensa Emilia (partner della manifestazione) daranno un tocco in più al ristoro di fine gara. Confermatissimo il servizio massaggi pre e post gara by Fisiorunning.net
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Al servizio del runner: IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio
L’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio del Gruppo San Donato si conferma Scientific Partner della manifestazione. All’interno dello spazio dell’istituto al village, i medici e i professionisti sanitari saranno a disposizione degli atleti per consulti e analisi podologiche mirate. Inoltre, per la sola giornata di sabato, sarà offerto a tutti gli iscritti un servizio gratuito esclusivo di personalizzazione della t-shirt ufficiale.
Corsa e solidarietà: il progetto Valetudo
Salomon Running Milano rinnova l’impegno verso la prevenzione affiancando la Fondazione Cesare Bartorelli ETS in qualità di Charity Partner dell’evento. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di sostenere il progetto Valetudo: un’innovativa ricerca focalizzata sull’applicazione dell’intelligenza artificiale all’elettrocardiogramma per ottimizzare lo screening cardiovascolare negli atleti. Per l’intero fine settimana, il personale medico della fondazione sarà presente al village per consulenze cardiovascolari gratuite.
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Corrono con Salomon Running Milano
Title Sponsor: Salomon
Main Sponsor: Scientific Partner: I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio – Edison Società Sportiva - Maui Jim
In collaborazione con: Comune Di Milano - Fidal – ASI – Friesian Team
Media partner: Correre
Radio Ufficiale: Disco Radio – Il ritmo della tua città
Partner: Dole – Ambrosoli - Dispensa Emilia - Paulaner
Scientific Partner - IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio del Gruppo San Donato
Charity Partner: Fondazione Cesare Bartorelli