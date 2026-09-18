Salomon Running Milano: dal Monte Stella al Castello Sforzesco, la metropoli... al naturale

La sfida sui venti chilometri della gara competitiva si preannuncia particolarmente avvincente. Tra i favoriti al maschile si rinnova il confronto tra Luca Rossetto (CUS Bergamo), secondo classificato nel 2025, e Manuel Molteni (S.Coop Arl SD GS Villa Guardia), già sul terzo gradino del podio nel 2024 e nel 2025. Occhi puntati anche su Roberto Giacomotti, azzurro di skyrunning e corsa in montagna, maglia con cui ha conquistato il bronzo alla Snowdon Race 2025, e da due anni tra le fila del Team Salomon Italia. Correrà per la prima volta la 20 km anche Davide Ingrillì, un passato recente da triatleta, disciplina in cui ha vestito anche la maglia azzurra, e un presente da allenatore di triathlon e coach Salomon (è membro della community Gravel Milano).