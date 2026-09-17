ArzUp Morbegno: Canovi e Della Pedrina si aggiudicano l'ultima tappa di GOinUP
Cerimonia delle premiazioni e festa finale del circuito sono in programma venerdì 9 ottobre in Valgeroladi Stefano Gatti
© Davide Vaninetti
Ultima tappa sotto il diluvio per il circuito GoInUp 2026. Più di quattrocento concorrenti hanno sfidato condizioni meteo... già autunnali nella serata di mercoledì 16 settembre, in occasione della decima edizione della ArzUp, prova conclusiva del challenge benefico serale e infrasettimanale di gare vertical della Bassa Valtellina, giunto quest'anno alla sua ottava edizione. Ad imporsi alla ripresa del circuito dopo quasi due mesi (la nona prova era stata il Vertical Lino di mercoledì 22 lugllio)sono stati la pressoché imbattibile Sveva Della Pedrina e lo scialpinista azzurro Erik Canovi.
Il percorso prevedeva partenza nel centro storico di Morbegno, salita lungo la via Priula fino al Tempietto degli Alpini, per poi passare ai Bellini ed arrivare nella frazione di Arzo, capolinea di una prova la cui scheda tecnica prevedeva due chilometri e 400 metri di sviluppo per 455 metri di dislivello positivo. Tra tanti amatori, anche diversi specialisti della corsa in montagna, ciclisti e scialpinisti. A partire subito all’attacco ci ha pensato il giovane ciclista Daniele Gusmeroli, seguito dallo scialpinista delle Fiame Gialle Erik Canovi, dal toprunner local Francesco Bongio e dal verticalista Alessandro Crippa.
© Davide Vaninetti
A metà gara la mossa decisiva di Canovi che ha messo in atto la fuga vincente. Per lui, successo di serata con il crono di sedici minuti e 46 secondi, non lontano dal record di Luca Del Pero. Alle sue spalle era lotta serrata per i due gradini del podio. Francesco Bongio (GS Orobie/Nnormal) l'ha spuntata con un ritardo di trentadue secondi dal vincitore su Alessandro Crippa (GSA Cometa), terzo al traguardo con il tempo di diciassette minuti e 28 secondi, a dieci soli secondi da Bongio. Si è fermato al piedi del podio Daniele Gusmeroli, che ha chiuso la sua prova in diciassette minuti e 42 secondi, mentre a sigillare la top five è stato Davide Zugnoni (Team Valtellina ASD) in diciotto minuti e due secondi. Completano la top ten in quest'ordine tre atleti del Team Valtellina Matteo Corazza, Guido Rovedatti e Matteo Bottà, seguiti da Alessandro Gadola (SC Valtartano ASD) e dl veterano Daniel Antonioli (Team Pasturo ASD), quest'anno impegnato con successo nelle gare di GOinUP.
© Davide Vaninetti
In gara donne, pronostico blindato fin da via per la regina del circuito Sveva Della Pedrina (La Recastello Radici Group) che sigla l'ennesima vittoria con il tempo finale di venti minuti e 24 secondi che vale il nuovo record del tracciato. Secondo gradino del podio per la sempre competitiva Raffaella Rossi (Team Valtellina ASD), seguita dalla giovane Maria Gusmeroli (SC Valtartano ASD). Top five nell'ordine per Barbara Sangalli (AS Premana) e Federica Morosini (Team Valtellina).
© Davide Vaninetti
Con la prova di Morbegno/Arzo si è conclusa la parte agonistica dell'ottava edizione del circuito solidale della Bassa Valtellina, che tra ha visto la vittoria finale di Davide Zugnoni e Sveva Della Pedrina. La fortissima chiavennasca ha dominato in lungo e in largo... dall'alto di otto vittorie sulle dieci tappe del calendario.(vincitrice di otto delle dieci prove disputate). Molto più accesa la corsa alla vittoria finale in campo maschile, con il successo sul filo di lana di Zugnoni.
© Davide Vaninetti
GOinUP 2026 però non finisce qui: prossimo e ultimo appuntamento per protagonisti delle gare, familiari, accompagnatori e simpatizzanti è la premiazione (con tanto di cena e festa finale) in programma venerdì 9 ottobre al Polifunzionale di Rasura, in Valgerola. Prenotazione online sulla pagina web ufficiale https://www.goinupvertical.it