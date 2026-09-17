ArzUp Morbegno: Canovi e Della Pedrina si aggiudicano l'ultima tappa di GOinUP

A metà gara la mossa decisiva di Canovi che ha messo in atto la fuga vincente. Per lui, successo di serata con il crono di sedici minuti e 46 secondi, non lontano dal record di Luca Del Pero. Alle sue spalle era lotta serrata per i due gradini del podio. Francesco Bongio (GS Orobie/Nnormal) l'ha spuntata con un ritardo di trentadue secondi dal vincitore su Alessandro Crippa (GSA Cometa), terzo al traguardo con il tempo di diciassette minuti e 28 secondi, a dieci soli secondi da Bongio. Si è fermato al piedi del podio Daniele Gusmeroli, che ha chiuso la sua prova in diciassette minuti e 42 secondi, mentre a sigillare la top five è stato Davide Zugnoni (Team Valtellina ASD) in diciotto minuti e due secondi. Completano la top ten in quest'ordine tre atleti del Team Valtellina Matteo Corazza, Guido Rovedatti e Matteo Bottà, seguiti da Alessandro Gadola (SC Valtartano ASD) e dl veterano Daniel Antonioli (Team Pasturo ASD), quest'anno impegnato con successo nelle gare di GOinUP.