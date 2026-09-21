Mondiali Sky alle Canarie: oro per Minoggio e Del Pero, l’Italia svetta nel medagliere

"Sono molto soddisfatto dei risultati di questa squadra. Il livello era altissimo e in un Mondiale niente può essere dato per scontato. In questa occasione in particolare abbiamo visto la crescita di nazioni come Norvegia, Giappone e la Polonia che si è rivelata la vera sorpresa del Mondiale. Sono particolarmente contento della grande prestazione di squadra: tutti gli atleti hanno dato il massimo e hanno interpretato al meglio tutte le discipline in programma, tanto che quasi tutti gli italiani selezionato per questi Mondiali sono entrati nella top ten delle varie gare".