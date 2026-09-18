KV Chiavenna-Lagunc e Val Bregaglia Trail: "combo" d'autunno per specialisti
L'appuntamento con il prestigioso chilometro verticale e con il trail tricolore a staffetta è fissato per il weekend centrale di ottobredi Stefano Gatti
© Val Bregaglia Trail Ufficio Stampa
È conto alla rovescia per uno degli appuntamenti di corsa in montagna più classici e rinomati a livello internazionale: sabato 17 ottobre andrà in scena la ventisettesima edizione del Kilometro Verticale Chiavenna-Lagunc (41esimo Trofeo Amici Madonna della Neve), la gara d’eccellenza che ha ridefinito il concetto stesso di salita nel mountain running internazionale. Se la corsa in montagna ha una "pista d'atletica naturale", un tempio consacrato alla pendenza pura, quella è la mulattiera della "stràda di mòort" che dalla periferia di Chiavenna sale fino al borgo incantato di Lagunc. A completare il programma del fine settimana di Chiavenna sarà - in modalità transfrontaliera - la decima edizione di Val Bregaglia Trail, al via da Pramontogno, quest'anno eccezionalmente disponibile nel formato a staffetta dalla validità tricolore.
© Davide Vaninetti
IL KILOMETRO VERTICALE PER ECCELLENZA: RECORD, MITO ED ELITE MONDIALE
Nato nel 1986 con la pionieristica cronoscalata Pianazzola-Lagunc e diventato poi il primo Kilometro Verticale omologato FIDAL in Italia, il KV Chiavenna-Lagunc è un percorso leggendario: 3298 metri di sviluppo per mille metri esatti di dislivello positivo: partenza a 352 metri da Loreto, arrivo a 1352 metri a Lagunc). Una gara da affrontare rigorosamente senza l'ausilio dei bastoncini e all'insegna della tecnica, dove contano il ritmo di passi sugli scalini in pietra, la forza mentale e la capacità di stringere i denti.
Su questo tracciato sono state scritte le pagine più memorabili della disciplina. Qui resiste il leggendario record del mondo maschile stabilito nel 2013 dal piemontese Bernard Dematteis, in uno strabiliante 30’27” che rappresenta l'invalicabile muro di riferimento del vertical mondiale. Qui, nel 2018, la fuoriclasse austriaca Andrea Mayr ha frantumato il record del mondo femminile portandolo al siderale limite di 35’40”. Dall’albo d’oro dei miti, che vede impressi i nomi di campioni come Marco De Gasperi, Martin e Bernard Dematteis, Jacob Adkin, Patrick Kipngeno e l'Hombre Vertical Henri Aymonod, capace di conquistare ben cinque vittorie su questi sentieri, l’appuntamento di sabato 17 ottobre richiama ancora una volta le stelle del circuito internazionale, pronte a sfidarsi a colpi di secondi in una cronometro individuale che toglie il fiato.
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Le parole di Marco De Gasperi, sei volte Campione del Mondo di Corsa in Montagna, sono esemplificative dell’esperienza del Kilometro Verticale Chiavenna-Lagunc: "Passano le stagioni e cambiano le mode anche nel mondo della corsa in Natura. Tuttavia, le competizioni che hanno segnato un'epoca, sono dei simboli che non vengono scalfiti dal trascorrere del tempo. Il KV Chiavenna-Lagunc rimane una gara in cui la passione e l'entusiasmo di chi organizza è entrato nel cuore dei concorrenti per restarci. Ritrovarsi ogni anno su quelle pendenze mitiche a correre e a tifare, diventa non solo una consuetudine ma un piacere che deve essere condiviso".
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Al pensiero del popolare "Dega" si allinea quello di Kirsty Skye Dickson, vincitrice del Kilometro Verticale 2025: "Il KV Chiavenna-Lagunc è unico nel suo genere. Percorrere il sentiero, saltare da un gradino all'altro e raggiungere l'arrivo con un panorama stupendo, tutto questo la rende una delle migliori gare a cui abbia mai avuto il privilegio di partecipare".
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DOMENICA 18 OTTOBRE: LA DECIMA EDIZIONE DEL VAL BREGAGLIA TRAIL È CAMPIONATO ITALIANO A STAFFETTA
Se sabato 17 è il giorno della verticale pura, domenica 18 ottobre l'orizzonte si allarga verso i confini della Val Bregaglia e della vicina Svizzera. Per festeggiare la decima edizione, Val Bregaglia Trail si regala una veste tricolore d'eccezione: oltre al trail classico nel formato individuale, la gara va in scena come prova unica per l'assegnazione del titolo tricolore di Corsa in Montagna a Staffetta FIDAL Assoluti, Juniores e Master.
La traccia da 25 chilometri per 1050 metri D+ e 1.00 metri D- parte dalla Svizzera (Promontogno) per tagliare il traguardo a Chiavenna. Runners e frazionisti si daranno battaglia lungo antichi sentieri di confine e mulattiere storiche, sfilando tra i boschi secolari di Castasegna, i borghi di Savogno e Crana, l'imponente Palazzo Vertemate Franchi e il fascino incantato delle Cascate dell'Acquafraggia. Quest’anno la formula a staffetta che incoronerà i campioni (a tre frazioni per gli uomini, due per donne e junior) farà rivivere lo spirito più autentico della corsa a squadre, dove il passaggio del testimone carica di adrenalina ogni singolo metro.
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LA COMBO: PER CHI CERCA L'IMPRESA TOTALE
Per i runners che vogliono spingersi oltre, la risposta è la Combo (KV + Val Bregaglia Trail 25km): una classifica combinata basata sulla somma dei tempi delle due competizioni che premia i campioni più completi, in grado di mettersi allla prova nel giro di ventiquattro ore sia nella prova più intensa e bruciante che su quella più lunga ma tutta da correre.
"Chiavenna è un luogo e una garanzia sportiva. Storica, attuale, futura. Che si tratti del Kilometro Verticale, del Trail, di un'edizione di campionato italiano... così come di creare quasi d'improvviso un evento come la WMRA Nations Cup del 2021 o rinnovare ogni anno la tradizione di competizioni locali, Chiavenna è una garanzia. A Chiavenna è di casa la capacità di dare vita a un'idea di sviluppo delle discipline della corsa in montagna, investendo sulle persone che in montagna amano stare e "muoversi di corsa", a qualsiasi età. Dare l'opportunità di correre sui sentieri a quante più persone possibili è un pilastro che la compagine di Nicola Del Curto non trascura mai, anche quando lo 'spirito del commercio' dei circuiti agonistici spinge in altre direzioni. Di questo va dato atto e merito, di questo non si può che ringraziare di cuore. Storia e futuro della corsa in montagna passano da qui e continueranno a passare col fresco della Val Bregaglia e dell'Acquafraggia". (Tito F. Tiberti - Tecnico della nazionale italiana di mountain e trailrunning, Coordinatore e Manager Endurance e Off-Road per la FIDAL e Segretario Generale della WMRA)
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Le iscrizioni al 27esimo Kilometro Verticale Chiavenna-Lagunc e alla decima edizione di Val Bregaglia Trail sono aperte in modalità online sul portale specializzato ENDU.
Tutte le informazioni utili di KV Chiavenna-Lagunc e Val Bregaglia Trail sono reperibili sulla pagina ufficiale dell'evento https://www.kilometroverticalelagunc.it
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UN TERRITORIO DA VIVERE TRA FOLIAGE, TRADIZIONE E SOLIDARIETÀ
Organizzato dall'ASD Amici Madonna della Neve Lagūnc presieduta da Nicola Del Curto, il weekend è anche una grande festa popolare. Nel suggestivo scenario autunnale del foliage, la Valchiavenna accoglierà atleti, tifosi e famiglie tra il calore della piazza di Chiavenna, l'entusiasmo lungo i percorsi e i sapori unici della tradizione nei celebri Crotti. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre ci sarà spazio anche per la solidarietà con la sedicesima edizione della camminata benefica Una corsa con i Campioni - Insieme per la Vita, legata all'Ottobre in Rosa.
Le parole del Sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta colgono al meglio lo spirito della tre giorni e dell’intera manifestazione: "Ci sono eventi che nascono, crescono, fanno la storia e diventano leggenda. Il Kilometro Verticale Chiavenna-Lagunc è uno di questi. Al fascino della gara regina si è aggiunta la vivacità del Bregaglia Trail che raccoglie i migliori atleti della corsa in montagna, regalando una visita del nostro territorio. Tutto questo è possibile grazie al sogno e all'impegno di Nicola Del Curto e di tutti i suoi volontari. Un esempio per gli atleti e per tutta la nostra comunità".
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