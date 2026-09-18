KV Chiavenna-Lagunc e Val Bregaglia Trail: "combo" d'autunno per specialisti

"Chiavenna è un luogo e una garanzia sportiva. Storica, attuale, futura. Che si tratti del Kilometro Verticale, del Trail, di un'edizione di campionato italiano... così come di creare quasi d'improvviso un evento come la WMRA Nations Cup del 2021 o rinnovare ogni anno la tradizione di competizioni locali, Chiavenna è una garanzia. A Chiavenna è di casa la capacità di dare vita a un'idea di sviluppo delle discipline della corsa in montagna, investendo sulle persone che in montagna amano stare e "muoversi di corsa", a qualsiasi età. Dare l'opportunità di correre sui sentieri a quante più persone possibili è un pilastro che la compagine di Nicola Del Curto non trascura mai, anche quando lo 'spirito del commercio' dei circuiti agonistici spinge in altre direzioni. Di questo va dato atto e merito, di questo non si può che ringraziare di cuore. Storia e futuro della corsa in montagna passano da qui e continueranno a passare col fresco della Val Bregaglia e dell'Acquafraggia". (Tito F. Tiberti - Tecnico della nazionale italiana di mountain e trailrunning, Coordinatore e Manager Endurance e Off-Road per la FIDAL e Segretario Generale della WMRA)