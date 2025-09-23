Valle dei Segni Wine Trail: tris di gare per brindare all'autunno

“È con grande orgoglio che la Valle Camonica ospita l'ultimo fine settimana di ottobre Valle dei Segni Wine Trail, un evento che unisce sport, natura, storia e gusto, facendosi ambasciatore delle migliori eccellenze del nostro territorio. Questa manifestazione non è solamente una gara: è un’opportunità straordinaria per far conoscere al mondo le bellezze della Valle Camonica: i sentieri antichi, le vigne, i terrazzamenti, i borghi ricchi di storia e le incisioni rupestri che ci ricordano le radici profonde della nostra cultura. Lo sport ha un potere unico: unisce le persone, richiama l’attenzione, attrae visitatori. Valle dei Segni Wine Trail diventa così anche veicolo di sviluppo: per il turismo, per le strutture ricettive, per le attività locali e per coloro che credono nella montagna come luogo di vita, di sfida, di crescita. È anche un messaggio – per i giovani e per tutta la comunità – che vivere in un territorio montano non significa isolamento, ma ricchezza, opportunità, orgoglio. Ringrazio gli organizzatori, le amministrazioni locali, le associazioni sportive e tutti coloro che stanno lavorando con passione per realizzare questa iniziativa. L’assessorato allo Sport di Comunità Montana di Valle Camonica è al fianco di Valle dei Segni Wine Trail, convinti che eventi come questo siano linfa vitale per far crescere la nostra Valle, farla scoprire e farla apprezzare nella sua autenticità”.