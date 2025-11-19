Sport dilettantistico e rivoluzione digitale, cosa cambia dal 2026

In molte segreterie sportive, tra scartoffie e moduli firmati in fretta, la gestione amministrativa è ancora una corsa a ostacoli. A partire dal 1° gennaio 2026 nulla sarà più come prima: anche le società sportive e le associazioni dilettantistiche - secondo un report di Sport e Salute in Italia sono oltre centododicimila (112.260) - dovranno emettere fatture elettroniche, aprire Partita IVA e gestire digitalmente le proprie operazioni contabili. Una transizione che, se da un lato uniforma l’Italia alle normative europee, dall’altro preoccupa e destabilizza un mondo fatto perlopiù di volontari e dirigenti che non sempre hanno una formazione fiscale adeguata e che saranno a breve chiamati a confrontarsi con nuove regole, strumenti e scadenze. Questo il commento di Fabio Puccetti, cofondatore di weSpoort, piattaforma bergamasca che digitalizza la gestione amministrativa delle società sportive: