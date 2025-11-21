I tempi sono... MalMaturi: scocca l'ora di Blackstones 2025 Lago d'Iseo Edition

I Malmaturi sono innanzitutto un gruppo di runners della Valpolicella nato nel 2020 in epoca COVID. Il nome é l'italianizzazione del termine “malmauri” che nel dialetto veronese definisce persone poco mature, acerbe o ignoranti. È stato Alessandro Crestanini a creare le pagine social dei Malmaturi. Il suo socio Alvaro Canton é arrivato solo successivamente dopo aver conosciuto il gruppo, sposandone subito la filosofia. La corsa, che sia in montagna o su strada, é uno sport di resistenza e quindi di sofferenza e il gruppo cerca di sdrammatizzare questo aspetto. Nel mondo di oggi, caratterizzato dai social che spingono la gente a spettacolizzare e a idealizzare tutto, i Malmaturi si propongono come gli antieroi, raccontando sconfitte e disavventure nel modo più semplice e diretto possibile: i meme. I contenuti sono perlopiù autobiografici, le ispirazioni di ciò che viene pubblicato sono state prima di tutto vissute in prima persona. Diventa facile trovare sempre nuovi argomenti, sottraendosi all’obbligo del politically correct e usando il linguaggio del runner comune, ovvero del novantanove per cento di coloro che corrono, divertendosi talvolta a prendere scherzosamente in giro anche gli atleti élite così come i "filosofi" dello sport (chi a vari livelli insomma si prende un po’ troppo sul serio), puntando ad una pratica sportiva che sia prima di tutto genuino e spontanea. Senza tanti fronzoli, spettacolarità o seriosità. Ed è stato proprio questa modalità scanzonata e irriverente a catturare l’interesse di noi di Sportmediaset. L’invito da parte della doppia A (Alessandro e Alvaro) ai loro seguaci è quello di “taggarli” nelle loro disavventure sportiveggianti, dando manforte nella diffusione del loro pensiero, contro la deriva fin troppo seriosa del running: quello amatoriale, s’intende.