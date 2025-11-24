Un tranquillo weekend di natura: orientamento... veloce per gli azzurrini "sky"

Le giovani speranze della Nazionale FISky alla scoperta di una disciplina che va oltre la corsa in naturadi Stefano Gatti
© Ufficio Stampa FISky
Quando la corsa non basta, suona l'ora della caccia ad un tesoro di esperienza, amicizia e condivisione. Giovani lanterne... azzurre in azione in occasione dell’inedita SkyRun in Orienteering di sabato 22 novembre a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Dopo la prova ludico-motoria proposta alla recente Tartufo Running, la TriOrienteering Challenge è stato il primo evento competitivo capace di unire in modo concreto le discipline dello skyrunning e dell’orienteering, pensato per valorizzare i punti in comune di questi due sport a livello valoriale e di caratteristiche tecniche.
© Ufficio Stampa FISky
Gli atleti della Nazionale giovanile FISky (Federazione Italiana Skyrunning) e una rappresentativa di atleti del Comitato Veneto e del Comitato Friuli Venezia Giulia FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) hanno avuto l’occasione di mettersi alla prova in orientamento su tracciati arricchiti con tratti in salita su rampe cronometrate disegnati da Clizia Zambiasi, Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e mente promotrice dell’evento. Il weekend si è aperto per i nostri ragazzi con un allenamento collettivo e una serata di formazione sui fondamenti dell’orienteering da parte del CT della Nazionale Skyrunning Roberto Mattioli.
© Ufficio Stampa FISky
Grande partecipazione dai giovani che hanno risposto con entusiasmo alla convocazione: Lisa Curti (Team Marguareis), Massimiliano Durbano (Boves Run ASD), Elisa Mariani (Altitude Skyrunning Team ASD), Matteo Mariani (Altitude Skyrunning Team ASD), Joseph Philippot (APD Pont-Saint-Martin), Cristian Gabriele Pivot (ASD Atletica Sandro Calvesi), Enrico Rota Martir (GS Orobie), Elias Sangalli (100% Anima Trail), Michele Stoppele (ASD Team KM SPORT). Tutti e nove hanno trovato modo di distinguersi in uno sport nel quale erano privi di esperienza, riuscendo ad interpretare perfettamente il binomio skyrunner-orientista. Di seguito i risultati delle gare di Monfalcone.
YOUTH A (12km per 450 m)
1. Cristian Gabriele Pivot-Gabriele Giudici (02:18:42)
2. Tobia Viel-Matteo Mariani (02:27:25)
3. Ian Tomasin-Lisa Curti (03:52:36)
YOUTH C (20km per 650 m)
1. Marco Loner-Michele Stoppele (03:43:27)
2. Leonardo Sestan-Elias Sangalli (03:48:24)
UNDER 23 (22km per 780 m)
1. Joseph Philippot-Pietro Sergas (04:02:17)
2. Enrico Rota Martir-Riccardo Granzotto (04:14:53)
3. Massimiliano Durbano-Francesco Comarella (04:45:04)
4. Giulia Fignon-Elisa Mariani (04:49:59)
5. Matteo Mirolo-Thomas Michelin (04:57:41)
© Ufficio Stampa FISky
È stata stilata anche una speciale classifica a squadre sulle cronoscalate, derivata dalla somma dei tempi della coppia nelle sei rampe.
YOUTH A
1. Matteo Mariani-Tobia Viel in 18:10
2. Gabriele Giudici-Cristian Gabriele Pivot in 19:25
3. Ian Tomasin-Lisa Curti in 26:58
YOUTH C
1.Leonardo Sestan-Elias Sangalli in 49:12
2.Marco Loner-Michele Stoppele in 51:03
UNDER 23
1. Enrico Rota Martir - Riccardo Granzotto in 48:57
2. Joseph Philippot - Pietro Sergas in 52:50
3. Massimiliano Durbano - Francesco Comarella in 01:04:18
4. Giulia Fignon - Elisa Mariani in 01:08:08
5. Matteo Mirolo - Thomas Michelin in 01:08:38
© Ufficio Stampa FISky
La manifestazione del quarto fine settimana di novembre è stata anche un’occasione di ritiro per gli azzurrini. Insieme al Tecnico Istruttore Donatello Rota il gruppo ha partecipato anche alla sprint in notturna corsa all’interno del centro cittadino di Monfalcone, valevole come Campionato Regionale FVG, completando in autonomia l’intera prova. Nella giornata conclusiva di domenica 23 novembre skyrunner e orientisti hanno avuto modo di rinsaldare i rapporti con un allenamento finale sui sentieri del Carso Goriziano.
© Ufficio Stampa FISky