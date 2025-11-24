Un tranquillo weekend di natura: orientamento... veloce per gli azzurrini "sky"

Gli atleti della Nazionale giovanile FISky (Federazione Italiana Skyrunning) e una rappresentativa di atleti del Comitato Veneto e del Comitato Friuli Venezia Giulia FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) hanno avuto l’occasione di mettersi alla prova in orientamento su tracciati arricchiti con tratti in salita su rampe cronometrate disegnati da Clizia Zambiasi, Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e mente promotrice dell’evento. Il weekend si è aperto per i nostri ragazzi con un allenamento collettivo e una serata di formazione sui fondamenti dell’orienteering da parte del CT della Nazionale Skyrunning Roberto Mattioli.