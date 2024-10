Angella e Amariei, classe AA nella 55KM, la 18KM nel “segno” di Bonzi e Delorenzi

"Madalina è una runner superlativa perché si sobbarca trasferte dalla Romania molto complicate dal punto di vista logistico, anche per via del suo lavoro che non gli consente molte ore di libertà. Per arrivare decentemente pronta all’appuntamento con Valle dei Segni, Madalina ha preso un autobus per spostarsi da casa sua ad Oradea (nordovest della Romania) all’Aeroporto Internazionale Ferenc Liszt di Budapest Ferehegy (in Ungheria, 240 chilometri e quattro ore di viaggio), dato che venerdì prima della gara non vi era disponibilità di voli dalla capitale del suo Paese (Bucarest) con destinazione Bergamo Orio al Serio. Al suo arrivo in Italia, l'ho recuperata in aeroporto e poi via di fretta verso Boario Terme. In hotel finalmente qualche ora di relax e sonno. Sabato sveglia alle sei in punto, veloce colazione di fretta e nuovo trasferimento per il via a Capo di Ponte. Ancora al buio, un po' di esercizi di risveglio muscolare e una corsetta di riscaldamento. Per Madalina dopo l’arrivo nessun riposo: premiazione, una doccia velocissima, pranzo saltato e transfer in aeroporto. Atterrata a Budapest, nuovo estenuante viaggio versi Oradea. Sull'autobus forse qualche ora di sonno. Sempre che l’adrenalina accumulata in gara e nella frenetica trasferta le abbia concesso un po' di riposo".