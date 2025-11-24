Milano21: Cheruiyot e Glinka gelano gli avversari a tempo... di rock

Al via della distanza di 10 chilometri non competitiva anche l’Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva che ha completato la sua prova in poco più di un'ora: “Milano21 è stata una giornata grandiosa che ha saputo tenere insieme la qualità del percorso per gli atleti professionisti e la voglia di festa e di divertirsi che invece dimostra chi a Milano fa sport semplicemente per stare bene. La partenza dallo storico Velodromo Vigorelli è stata un’altra conferma della voglia che gli organizzatori di MG Sport hanno di collaborare con la città e di raccontarne il patrimonio artistico e culturale. Quindicimila persone da un centinaio di Paesi diversi sono numeri che devono farci pensare a quello che Milano è diventata”