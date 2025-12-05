Sci fondo: per norvegese Klaebo 100esima vittoria in Coppa del Mondo

Il norvegese Johannes Klaebo vince anche la sprint in tecnica classica di Trondheim e festeggia le 100 vittorie nella Coppa del Mondo di sci di fondo. Non poteva esserci location migliore del giardino di casa nella "sua" Trondheim per festeggiare questo storico traguardo per il fuoriclasse norvegese che si impone in finale davanti al giovanissimo connazionale Oskar Vike (classe 2004) e l'ancor più giovane svedese Alvar Myhlback, classe 2006. Federico Pellegrino è dodicesimo e deve arrendersi in semifinale allo strapotere nordico: ventunesimo nel turno mattutino di qualificazione (miglior tempo per Ben Ogden su Klaebo), il poliziotto valdostano è battagliero nei quarti e strappa il passaggio del turno grazie al ripescaggio. In semifinale si vede così costretto ad incrociare la via di Klaebo, Valnes e soci: Pellegrino ci prova, ma non riesce ad andare oltre la sesta piazza nella prima delle due semi. Prova sfortunata per Simone Mocellini, a sua volta qualificato con il 23esimo tempo: un contatto in batteria e successiva caduta lo costringe a chiudere così la propria gara, con il 24esimo posto finale.