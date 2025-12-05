La fiamma olimpica illumina Roma: il presidente della Repubblica Mattarella accende il braciere celebrativo al Quirinale

"L'accensione della fiamma olimpica che dà il via a un percorso coinvolgente, attraverso le regioni d'Italia, non riguarda soltanto la capitale. Coinvolge i principi e gli ideali che riguardano il carattere di universalità. Il fuoco olimpico dimostra come uomini e donne possono raggiungere traguardi più elevati, i quali vivono un destino comune - ha spiegato Mattarella -. La pace è scritta nel DNA dei popoli sin dai tempi più remoti. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata e speriamo sia possibile fermare gli scontri in atto. Come Italia offriremo accoglienza e amicizia. Speriamo che la crescita sia per tutti, per l'Italia che rappresenta le delegazioni e per gli atleti e le atlete che vivranno luoghi fantastic. Adesso accendiamo la torcia e portiamo nelle strade questi esempi di speranza".