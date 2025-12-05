La fiamma olimpica illumina Roma: il presidente della Repubblica Mattarella accende il braciere celebrativo al Quirinale

Milano-Cortina 2026, il presidente Mattarella accende il braciere celebrativo al Quirinale
Il Capo dello Stato ha attivato il braciere alla presenza della premier Meloni e della numero 1 del CIO Coventrydi Marco Cangelli
La Fiamma Olimpica è ufficialmente in Italia e illuminata a tutti gli effetti Roma. Dopo essere approdata nella serata di giovedì 4 dicembre, il fuoco sacro è tornato a brillare al Quirinale dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso un braciere celebrativo. Davanti alla numero 1 del CIO Kirsty Coventry, alla premier Giorgia Meloni e alle massime cariche dello stato, Mattarella ha attivato il simbolo dei Giochi confermando il grande rapporto dell'Italia con i Giochi.
"L'accensione della fiamma olimpica che dà il via a un percorso coinvolgente, attraverso le regioni d'Italia, non riguarda soltanto la capitale. Coinvolge i principi e gli ideali che riguardano il carattere di universalità. Il fuoco olimpico dimostra come uomini e donne possono raggiungere traguardi più elevati, i quali vivono un destino comune - ha spiegato Mattarella -. La pace è scritta nel DNA dei popoli sin dai tempi più remoti. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata e speriamo sia possibile fermare gli scontri in atto. Come Italia offriremo accoglienza e amicizia. Speriamo che la crescita sia per tutti, per l'Italia che rappresenta le delegazioni e per gli atleti e le atlete che vivranno luoghi fantastic. Adesso accendiamo la torcia e portiamo nelle strade questi esempi di speranza".
Grande emozione anche per la presidente del CIO Coventry che ha sottolineato come sia un simbolo di unione fra i popoli, in grado di avvicinare anche chi non conosce direttamente lo sport: "La fiamma simboleggia lo spirito dei Giochi, abbattendo barriere e costruendo ponti. Deve inspirare i sogni delle nuove generazioni, connettendo persone e culture. Questo spirito può fiorire solo quando qualsiasi atleta, funzionario o squadra può partecipare senza alcun tipo di discriminazione: i Giochi olimpici esistono per mettere insieme le persone - ha sottolineato la numero uno dello sport mondiale -. Gratitudine per il passato, speranza per il futuro, è quello che ho provato in questa settimana che ci ha portato a Roma. So che l'Italia accompagnerà la fiamma con la passione che caratterizza questo paese".
