Valle dei Segni: Ottobre Rosso... per un Wine Trail di storia, natura e tradizioni

TRAILRUNNING

Vernissage milanese per l'evento di corsa sui sentieri in calendario per l'ultimo weekend di ottobre

© Valle dei Segni Wine Trail Press Office La primavera più... deludente degli ultimi anni fatica a mollare la presa, un’estate dalle mille promesse spinge per fare il uso ingresso in scena ma - nell’orizzonte dei trailrunners più organizzati e lungimiranti - ci sono già gli appuntamenti di un autunno che potrà allungare la bella stagione per chi avrà sfruttato a fondo i prossimi mesi o viceversa rappresentare un’occasione di riscatto in caso di intoppi estivi di varia natura. Tra le prove autunnali di maggior richiamo c’è sicuramente Valle dei Segni Wine Trail. Come lo scorso anno per il suo debutto in società (e in calendario), la gara di corsa in natura in programma per l’ultimo weekend di ottobre tra paesi, vigneti e terrazzamenti della Media Valle Camonica ha alzato il sipario nella suggestiva location della Sala Stampa di Palazzo Lombardia a Milano.

© Maurizio Torri

Dai "piani alti" della metropoli lombarda lo sguardo si allarga (e non solo idealmente) ai sentieri di media montagna di una delle vallate più ricche di storia e tradizioni della Lombardia stessa. Al banco dei relatori Barbara Mazzali (Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia), Lara Magoni (Sottosegretario con Delega Sport e Giovani di Regione Lombardia), Massimo Maugeri (Assessore allo sport comunità montana di Valle Camonica), Diego Invernici (Consigliere Camuno di Regione Lombardia) e Maria Francesca Crea (Presidente del Consiglio Comune Darfo). Nei vari interventi che si sono succeduti, sono stati sviscerati punti di forza e caratteri distintivi di un evento che al suo esordio (nel 2022) ha richiamato ai nastri di partenza oltre millequattrocento concorrenti.

© Maurizio Torri

Smarcati gli interventi istituzionali, ad entrare nel vivo della seconda edizione dell’evento VDSWT 2023 è stato Matteo Giorgi, portavoce del comitato organizzatore:

“La prima grande novità riguarda le due prove da 18 e 55 chilometri che si correranno sabato 28 ottobre, così da regalare ad atleti e pubblico una bella serata di festa al termine delle gare. Nel pomeriggio a domenica 29 ottobre andranno in scena le prove “short” da 8 chilometri, nella formula competitiva e non competitiva. Nell’ottica di proporre un evento il più possibile inclusivo che coinvolga anche i giovani, nel pomeriggio di venerdì 27 proporremo invece una gara promozionale a circuito nel centro storico di Darfo, destinata ai bambini delle scuole primarie e secondarie”.

© Francesco Bergamaschi

Entrando nei dettagli, Giorgi ha sottolineato un paio di altri aspetti di primaria importanza:

“Tengo a ricordare che il nostro è un evento attento all'ambiente: l’edizione 2022 è stata certificata carbon neutral con compensazione 100% CO2 emessa con crediti di carbonio. Quest’anno stiamo lavorando per proporre uno spostamento green agli atleti con il treno. Vorrei anche soffermare l’attenzione sulla riproposizione del tetto massimo di pettorali: 400 sulla 55K, 800 sulla 18K e 800 sulla 8k. Il motivo? Semplice a dirsi! Da atleti, sappiamo benissimo cosa un runner si aspetta da una bella gara e vogliamo regalare a tutti i concorrenti un fine settimana indimenticabile. Siamo poi fieri di annunciare che - grazie al consolidato rapporto con Sportland - siamo riusciti a siglare una nuova collaborazione con un brand tecnico di assoluto valore come Asics. Siamo davvero orgogliosi della fiducia che ci è stata concessa”.

© Valle dei Segni Wine Trail Press Office

“Come lo scorso anno, le tre gare in programma muoveranno da località distinte ma convergeranno sull’unico traguardo di Darfo Bario Terme, che sarà cuore pulsante dell’evento, sede di tutti i servizi necessari al buon esito della manifestazione e poi cartolina con la quale saluteremo i nostri finisher. Siamo convinti che Valle dei Segni Wine Trail abbia le caratteristiche per far innamorare il neofita alle prime armi e nel contempo per stregare anche il trailer più esigente. Chi non avrà l’assillo del cronometro potrà infatti godere lo spettacolo di contesti rurali dove uomo e natura vivono in simbiosi da millenni".

Per ulteriori informazioni: valledeisegniwinetrail.it

© Valle dei Segni Wine Trail Press Office

Ecco per finire i vincitori della prima edizione e - di conseguenza - i tempi da battere:

VALLE DEI SEGNI WINE TRAIL (55KM 2500 M D+)

Diego Angella 05h04m47s

Elisa Pallini 06h04m54s

VALLE DEI SEGNI WINE HALF TRAIL (18KM 950 MD+)

Davide Magnini 1h19m53s

Stefania Cotti Cottini 01h45m19s

LAGO MORO WINE SHORT TRAIL (8KM 300M D+)

Nicola Morosini 36m47s

Giulia Lamberti 43m29s