Imane Khelif appende i guantoni al chiodo: "Ha lasciato la boxe"

L'agente dell'algerina, oro a Parigi 2024 e protagonista di un caso di genere, ha annunciato lo stop alle competizioni

20 Ago 2025 - 19:33
© IPA

© IPA

Niente più boxe per Imane Khelif, la pugile algerina medaglia d'oro all'Olimpiade di Parigi 2024 e al centro di un caso di genere che ha fatto il giro del mondo. Lo stop è stato annunciato dal suo ex manager. "Imane non ha solo lasciato Nizza, ha lasciato il mondo della boxe. Attualmente ha smesso tutto. Non ha nemmeno ripreso a fare boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi… In ogni caso, sarà sottoposta allo stesso tipo di test se diventerà professionista. Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance, per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione", ha detto Nasser Yefsah a Nice Matin.

Imane Khelif annuncia: "Andrò a Los Angeles, le politiche di Trump non mi intimidiscono"

L'auspicio di Yesfah è che possa trattarsi di uno stop temporaneo, ma c'è un precedente che non induce all'ottimismo: a giugno di quest'anno nei programmi di Khelif, che dopo Parigi 2024 non è più salita sul ring, c'era il rientro in occasione della Eindhoven Box Cup, torneo che, come previsto dal regolamento di 'World Boxing', il nuovo ente che governa il pugilato olimpico, prevedeva test di genere obbligatori per le partecipanti. E Khelif era stata esclusa dalla competizione, senza però che fosse chiarito se avesse accettato di sottoporsi agli esami. In ogni caso le polemiche erano riprese.

"Da un giorno all'altro, ha smesso di comunicare con noi, il suo club. È diventata troppo popolare per una piccola organizzazione come la nostra", ha cercato di spiegare Tony Vivarelli, co-presidente e fondatore della 'Boxe Nizza Azzurra', club sotto la cui guida la campionessa algerina avrebbe dovuto passare al professionismo. Di sicuro da 13 mesi nessuno ha più visto Imane Khelif sul ring.

