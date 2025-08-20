Imane Khelif appende i guantoni al chiodo: "Ha lasciato la boxe"

Niente più boxe per Imane Khelif, la pugile algerina medaglia d'oro all'Olimpiade di Parigi 2024 e al centro di un caso di genere che ha fatto il giro del mondo. Lo stop è stato annunciato dal suo ex manager. "Imane non ha solo lasciato Nizza, ha lasciato il mondo della boxe. Attualmente ha smesso tutto. Non ha nemmeno ripreso a fare boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi… In ogni caso, sarà sottoposta allo stesso tipo di test se diventerà professionista. Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance, per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione", ha detto Nasser Yefsah a Nice Matin.