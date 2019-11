Valencia, una maratona nel segno dell'Italia: in gara Straneo, Incerti e Bertone

IN STREAMING SU SPORTMEDIASET.IT

Quella di Valencia è la maratona più amata dagli italiani dopo quella New York: domenica 1° dicembre saranno quasi 2000 i runners italiani impegnati sui 42,195 km della prova spagnola. Tantissimi appassionati, amatori più o meno evoluti, più tre atlete d'élite: Valeria Straneo, Anna Incerti e Catherine Bertone, le tre azzurre che hanno rappresentato l'Italia alle scorse Olimpiadi di Rio e che ora vanno alla ricerca del minimo per Tokyo 2020. Al via con loro, sia nella prova maschile che in quella femminile, il meglio del panorama mondiale per una maratona velocissima che punta a entrare nella Top-5 delle gare più veloci al mondo. Un appuntamento imperdibile per chi ama la corsa che SportMediaset.it trasmetterà in streaming a partire dalle 7.30.

La Trinidad Alfonso EDP Valencia Marathon 2019 ha come detto un gruppo di atleti d’élite straordinario, con l’obiettivo di attaccare la Top-5 delle maratone più veloci del mondo. Tra gli uomini l’autore del record della gara stabilito nel 2018, l’etiope Leul Gebresilase (2h04:02) e i suoi connazionali Getaneh Molla (2h03:34) e Herpesa Negasa (2h03:40). Con loro anche il keniota Emmanuel Saina (2h05:02), e altri dodici maratoneti accreditati di crono sub 2h06 e 22 sub 2h10, tra cui anche Gideon Kipketer (2:05:51), che è stato la lepre di Geoffrey Kamworor a Copenaghen quando ha stabilito il record del mondo sulla mezza ed era presente nella sfida INEOS 1h59 ad aiutare Eliud Kipchoge a scendere sotto le due ore sui 42,195 km. Annunciato, fra l'altro, anche il duello per battere il record europeo nella maratona tra il turco Kaan Kigen Ozbilen (2:05:27), che dista 16 secondi dalla prestazione di Mo Farah, e il norvegese Sondre Moen (2:05:48) lontano 37 secondi del primato continentale.



Nella gara femminile, al di là della sfida tra la keniana Vivian Cheruiyot (2h18:31) e le tre atlete etiopi Dereje Roza (2h19:17), Birhane Dibaba (2h19:51) e la debuttante Zeineba Yimer (1h05:46 quest’anno in mezza maratona), cattura l'attenzione la presenza delle tre azzurre Straneo, Bertone e Incerti. Per le tre maratonete italiane l’obiettivo stare sotto le 2h 29:30, il tempo necessario per iscriversi alla prova olimpica di Tokyo 2020.