Con Nico Williams destinato a restare all'Athletic Bilbao, il Barcellona sta guardando altrove per rinforzare la fascia sinistra. Tra gli obiettivi alla porta c'è sicuramente Marcus Rashford, che secondo Marca potrebbe lasciare il Manchester United in prestito. Una buona notizia anche per il Milan visto anche Leao è nella lista del club blaugrana.