Utmb Mont-Blanc: i numeri del sorteggio dell'evento top del trailrunning mondiale

L'INTERESSE PER LE GARE AL DI FUORI DELLE FINALI È PIÙ FORTE CHE MAI

La MCC, un nuovo meccanismo di iscrizione: quest'anno, i residenti dei 21 comuni che ospitano l'HOKA UTMB Mont-Blanc hanno potuto beneficiare di una finestra di priorità di 24 ore per iscriversi alla MCC (40 km, 2.300 m D+). Si tratta di un’iniziativa che celebra le comunità locali al centro dell'evento. L'80% dei pettorali a disposizione del grande pubblico è stato attribuito nella prima giornata ed i pettorali rimanenti sono andati esauriti pochi secondi dopo l'apertura generale delle iscrizioni, evidenziando la forte passione locale per questa gara iconica. La ETC, completa in una settimana - questa gara di 15 km e 1.200 m D+ continua ad attirare corridori di tutti i livelli, grazie al suo formato breve ma dinamico e allo scenario mozzafiato nel cuore delle alpi italiane. La TDS, tutto esaurito dopo il sorteggio - con i suoi 148 km e 9.100 m D+ questa gara, rinomata per il suo percorso selvaggio e impegnativo dalla Valle d'Aosta alla Savoia, ha visto i suoi pettorali andare a ruba pochi giorni dopo i risultati del sorteggio, confermandosi un must per i trail runner più esperti.