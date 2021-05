Una bufera si abbatte su una corsa in montagna in Cina: 21 morti

Ventuno persone impegnate in una gara di corsa in montagna sono morte nel nord-ovest della Cina dopo che grandine, pioggia gelida e venti burrascosi hanno colpito il tracciato ad alta quota. Dopo un'operazione di salvataggio per tutta la notte a temperature gelide che ha coinvolto più di 700 persone, i soccorritori sono stati in grado di confermare che 151 persone erano al sicuro su un totale di 172 partecipanti.