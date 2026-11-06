Genoa, De Rossi: "Non montiamoci la testa, questo Milan è da prime tre"

Arriva il Diavolo e De Rossi non vuole più fermarsi. Dopo tre vittorie consecutive il Genoa aspetta il Milan al Ferraris domenica prossima. Sfida durissima come spiega il tecnico rossoblù. "Dobbiamo fare una partita seria, non dobbiamo montarci la testa. Siamo una squadra di medio-bassa classifica e questi sono i numeri che lo dicono, non voglio sminuire il Genoa o il nostro lavoro. Loro sono una grande squadra, quindi dobbiamo essere coraggiosi, aggressivi ma sempre sapendo che incontriamo una squadra che se siamo troppo spavaldi potrebbe farci molto male. Basti pensare che una settimana fa hanno vinto meritatamente contro la squadra più forte d'Italia".
Milan che ieri ha perso con il Ferencvaros in Europa. Per De Rossi però sarebbe stato meglio il contrario. "Vederli arrivare ubriachi di gioia per le due vittorie forse poteva essere un piccolo vantaggio. Credo che questa sconfitta, considerato il livello dei campioni che hanno nello spogliatoio, li avrà fatti riflettere su quanto sia importante non perdere queste partite e quindi saranno ancora più concentrati". Il tecnico li ha comunque analizzati bene e sa cosa il suo Genoa dovrà fare. "Ho valutato quello che vedo in campo, i giocatori che hanno e anche quelli che gli mancano, perché un paio di giocatori sono fondamentali per loro. Credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, molto forti, costruite in una maniera che a me piace molto, che piacerebbe avere questo tipo di caratteristiche nella mia squadra. E' una squadra per provare a vincere il campionato e credo che lotteranno fino alla fine. Mi sembrano in crescita, sicuramente il derby lascia delle scorie positive. Ci aspettiamo una partita molto difficile contro un avversario fortissimo come lo era la Juve, forse con ancora più individualità all'interno del campo".