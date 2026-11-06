Genoa, De Rossi: "Non montiamoci la testa, questo Milan è da prime tre"

Milan che ieri ha perso con il Ferencvaros in Europa. Per De Rossi però sarebbe stato meglio il contrario. "Vederli arrivare ubriachi di gioia per le due vittorie forse poteva essere un piccolo vantaggio. Credo che questa sconfitta, considerato il livello dei campioni che hanno nello spogliatoio, li avrà fatti riflettere su quanto sia importante non perdere queste partite e quindi saranno ancora più concentrati". Il tecnico li ha comunque analizzati bene e sa cosa il suo Genoa dovrà fare. "Ho valutato quello che vedo in campo, i giocatori che hanno e anche quelli che gli mancano, perché un paio di giocatori sono fondamentali per loro. Credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, molto forti, costruite in una maniera che a me piace molto, che piacerebbe avere questo tipo di caratteristiche nella mia squadra. E' una squadra per provare a vincere il campionato e credo che lotteranno fino alla fine. Mi sembrano in crescita, sicuramente il derby lascia delle scorie positive. Ci aspettiamo una partita molto difficile contro un avversario fortissimo come lo era la Juve, forse con ancora più individualità all'interno del campo".