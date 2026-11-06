Napoli, De Laurentiis sta con Allegri. Ma la partita con la Lazio sarà spartiacque

Allo stesso tempo attenderà una reazione domenica alle 12.30 perché in caso contrario si aprirebbero scenari al momento impronosticabili. Il triennale da 6 milioni netti a stagione pesa sulla decisione ma un'altra sconfitta e la sensazione che Allegri non abbia lo spogliatoio in punto potrebbe costringere AdL ad andare oltre il rapporto personale che ha con Max e vagliare alternative. La sosta per le nazionali in questo senso è una tagliola: con una vittoria sarebbero dieci giorni molto sereni, con un ko ci sarebbe tutto il tempo per prendere decisioni anche drastiche.