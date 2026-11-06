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Napoli, tutti a rapporto da Allegri e De Laurentiis: confronto a Castel Volturno

De Laurentiis in ritiro per capire l'umore dell'ambiente, Max pronto anche a mettere il muso duro. Niente multa per De Bruyne e Lucca dopo la lite

06 Nov 2026 - 15:03
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Una giornata intera in silenzio per spegnere la rabbia e ragionare su come superare questo difficile momento del suo Napoli: questo il giovedì passato da Massimiliano Allegri secondo chi lo conosce bene. Un "mutismo" iniziato già sul volo di ritorno da Oporto e continuato sul bus che ha portato la squadra a Castel Volturno, in seguito il rompete e le righe e il ritiro ordinato a partire da questa sera. Una scelta concordata con Aurelio de Laurentiis, che continua ad avere fiducia nella guida tecnica.

Non a caso il patron azzurro è arrivato - verso le 10.30 - in ritiro proprio per un confronto con Allegri e la squadra, per capire di persona lo stato d'animo dell'ambiente verso la decisiva sfida di domenica alle 12.30 contro la Lazio. AdL, che è ripartito dopo pranzo, dimostra dunque vicinanza ad allenatore e gruppo.

E chissà se Allegri avrà detto al gruppo quel che scriveva stamattina il Mattino: se serve un sergente di ferro, può tranquillamente indossarne i panni, con allenamenti duri e a tutte le ore. Uno dei grandi pregi da sempre riconosciuti a Max è quello di saper gestire il gruppo ma se il gruppo ha nuovamente (il pensiero va ad Antonio Conte...) bisogno di metodi più duri, è pronto anche a questo.

Bastone e carota, verrebbe da dire, perché invece non ci saranno conseguenze per la lite in campo tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. La società non multerà i due secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

I giornali sportivi: venerdì 6 novembre 2026

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