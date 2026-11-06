Napoli, tutti a rapporto da Allegri e De Laurentiis: confronto a Castel Volturno

E chissà se Allegri avrà detto al gruppo quel che scriveva stamattina il Mattino: se serve un sergente di ferro, può tranquillamente indossarne i panni, con allenamenti duri e a tutte le ore. Uno dei grandi pregi da sempre riconosciuti a Max è quello di saper gestire il gruppo ma se il gruppo ha nuovamente (il pensiero va ad Antonio Conte...) bisogno di metodi più duri, è pronto anche a questo.