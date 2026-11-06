La rivincita di Troilo su Barella: adesso lo sanno chi è in Argentina…

A distanza di sei mesi da quella accesa discussione sul rettangolo verde di San Siro, per Mariano Troilo è arrivato il momento della grande rivincita personale. Era lo scorso 3 maggio quando, durante la sfida tra Inter e Parma, il difensore argentino e Nicolò Barella si erano beccati pesantemente in campo. Una tensione tale da spingere mister Cristian Chivu a correre ai ripari richiamando in panchina il centrocampista nerazzurro per evitare guai peggiori ("Devo cambiare Barella", aveva spiegato l'allenatore, consolando poi il suo giocatore con un "Calmo, ti voglio bene").
In quell'occasione, lo stesso Barella aveva confidato a Marcus Thuram il motivo della lite, svelando le parole rivoltegli da Troilo: "Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo che sei fuori dal Mondiale. Ma se manco sanno chi è in Argentina!".
A sei mesi di distanza da quel battibecco, Lionel Scaloni ha deciso di puntare sul difensore del Parma, inserendolo nella lista dei convocati dell'Argentina per le prossime amichevoli contro Uruguay e Costa Rica, in programma il 14 e il 17 novembre.
Una soddisfazione immensa che il giocatore ha voluto condividere con i propri tifosi attraverso un video pubblicato su Instagram: "Ciao tifosi, sono Mariano Troilo e vi voglio raccontare le mie emozioni dopo aver scoperto di essere di nuovo convocato in nazionale e tornare nel mio Paese. Sono molto contento di ritornare, l'ho scoperto l'altro giorno dopo la partita contro l'Atalanta. Me l'ha detto il direttore sportivo, il primo che ho chiamato è stato mio papà e poi la mia famiglia. Sono molto emozionati, come me. È una grande emozione, forza Parma!".