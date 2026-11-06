La rivincita di Troilo su Barella: adesso lo sanno chi è in Argentina…

Una soddisfazione immensa che il giocatore ha voluto condividere con i propri tifosi attraverso un video pubblicato su Instagram: "Ciao tifosi, sono Mariano Troilo e vi voglio raccontare le mie emozioni dopo aver scoperto di essere di nuovo convocato in nazionale e tornare nel mio Paese. Sono molto contento di ritornare, l'ho scoperto l'altro giorno dopo la partita contro l'Atalanta. Me l'ha detto il direttore sportivo, il primo che ho chiamato è stato mio papà e poi la mia famiglia. Sono molto emozionati, come me. È una grande emozione, forza Parma!".