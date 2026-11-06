La rivincita di Troilo su Barella: adesso lo sanno chi è in Argentina…

06 Nov 2026 - 14:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Troilo © Getty Images

Troilo © Getty Images

A distanza di sei mesi da quella accesa discussione sul rettangolo verde di San Siro, per Mariano Troilo è arrivato il momento della grande rivincita personale. Era lo scorso 3 maggio quando, durante la sfida tra Inter e Parma, il difensore argentino e Nicolò Barella si erano beccati pesantemente in campo. Una tensione tale da spingere mister Cristian Chivu a correre ai ripari richiamando in panchina il centrocampista nerazzurro per evitare guai peggiori ("Devo cambiare Barella", aveva spiegato l'allenatore, consolando poi il suo giocatore con un "Calmo, ti voglio bene").

In quell'occasione, lo stesso Barella aveva confidato a Marcus Thuram il motivo della lite, svelando le parole rivoltegli da Troilo: "Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo che sei fuori dal Mondiale. Ma se manco sanno chi è in Argentina!". 

A sei mesi di distanza da quel battibecco, Lionel Scaloni ha deciso di puntare sul difensore del Parma, inserendolo nella lista dei convocati dell'Argentina per le prossime amichevoli contro Uruguay e Costa Rica, in programma il 14 e il 17 novembre.

Una soddisfazione immensa che il giocatore ha voluto condividere con i propri tifosi attraverso un video pubblicato su Instagram: "Ciao tifosi, sono Mariano Troilo e vi voglio raccontare le mie emozioni dopo aver scoperto di essere di nuovo convocato in nazionale e tornare nel mio Paese. Sono molto contento di ritornare, l'ho scoperto l'altro giorno dopo la partita contro l'Atalanta. Me l'ha detto il direttore sportivo, il primo che ho chiamato è stato mio papà e poi la mia famiglia. Sono molto emozionati, come me. È una grande emozione, forza Parma!".

Leggi anche

Troilo provoca, Barella si infuria: la frase sul Mondiale che ha costretto Chivu a cambiarlo

Ultimi video

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

00:53
DICH PALLADINO PRE PARMA DICH

Palladino: "Sarà una partita tosta contro un avversario difficile"

01:08
DICH DEL PRATO PRE BOLOGNA DICH

Parma, Delprato: "La vittoria di Bergamo ci ha dato fiducia"

01:53
DICH AQUILIANI PRE ROMA DICH

Aquilani: "Per me sarà emozionante. Sono io il primo a mettermi in discussione"

02:16
Allegri, che tracollo!

Allegri, che tracollo!

01:54
Thuram punta il Como

Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi

01:48
De Rossi e il Genoa

De Rossi risolleva il Genoa con un super tris

02:02
Gattuso torna a Napoli

Gattuso torna a Napoli, voglia di rivincita

01:43
Stagione disastrosa

Allegri al bivio, stagione disastrosa

01:45
A tutto Doukivas

L'Europa scopre un super Doukivas

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

05:05
DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

01:26
DICH KOOPMEINERS POST AZ ALKMAAR DICH

Juve, Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale"

01:14
DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

01:32
CLIP ARSENAL GIA' NATALE MCH

Arsenal, è già Natale. Lo spot con Colin Firth ispirato a Love Actually

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
jesus owono
15:57
Morte de Miguel, Owono rinuncia alla convocazione con la Guinea Equatoriale
Sassuolo: Alberto Aquilani, 42 anni
15:11
Aquilani: "Domani sarà la prima all'Olimpico da tecnico. Questo non me lo toglie nessuno"
15:07
Di Francesco: "A Torino conta risultato, serve abnegazione e giusto approccio"
Daniele De Rossi (Genoa) – 1 milione di euro netti 
14:33
Genoa, De Rossi: "Non montiamoci la testa, questo Milan è da prime tre"
Troilo
14:18
La rivincita di Troilo su Barella: adesso lo sanno chi è in Argentina…