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Mondiali 2026: tutti i convocati delle 48 nazionali

Le scelte dei 48 commissari tecnici per i Mondiali di calcio che si giocheranno dall'11 giugno 2026 in Usa, Canada e Messico

12 Mag 2026 - 12:23
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