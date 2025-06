Trail Oasi Zegna: per Pattis e Gaggi titolo tricolore e trampolino iridato

Con una gara accorta, sempre nelle prime posizioni, Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) si è confermata campionessa italiana con il tempo di tre ore, 26 minuti e 45 secondi, completando l'uno due vincente degli atleti in forza ai Brooks Trailrunners aperto in campo maschile da Pattis. Alle spalle della vincitrice, sfida all'ultima falcata tra Martina Cumerlato (ASV Gherdeina Runners) e Sophie Maschi (ASV LC Bozen Raffeisen), compagna di squadra dello stesso Pattis, separate tra loro da un solo secondo sulla linea d'arrivo. A spuntarla in tre ore, 33 minuti e nove secondi è stata la vicentina Cumerlato, staccata di sei minuti e 24 secondi dalla valtellinese Gaggi che ha scalato fino alla ventisettesima casella una classifica assoluta da 296 effettivi. Top five anche per Cecilia Basso (GS Orecchiella Garfagnana/Brooks Trailrunners) e per Carolina Stenta di Trieste Atletica.